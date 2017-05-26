В Новосибирск привезли ультрамодные туфли с перьями и гвоздями за 65 тысяч

В магазине LUKSE появились босоножки с последнего показа модного дома Prada весна-лето 2017. Их особенность — каблук, который похож на гвоздь, и пушистый верх из перьев страуса с застёжкой на липучке.





По информации из instagram магазина, стоят такие босоножки 65,9 тыс. руб.

«Причудливый каблук сейчас в моде, поэтому мы решили, что новосибирские модницы оценят новинку. В магазине представлено всего 2 варианта: чёрные и голубые с серебром. Каждый размер в одном варианте», — рассказала НГС.НОВОСТИ менеджер по работе с клиентами Lukse.



По её словам, носить такие туфли можно как со стилем casual, так и в вечернем варианте.





Недавно в Новосибирске проходила выставка необычной дорогой обуви. Израильский дизайнер Коби Леви показал звёздные туфли из банановой кожуры в белом зале кинотеатра «Победа».

