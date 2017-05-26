В Новосибирск привезли ультрамодные туфли с перьями и гвоздями за 65 тысяч

В Новосибирск привезли ультрамодные туфли с перьями и гвоздями за 65 тысяч (фото)

В магазине LUKSE появились босоножки с последнего показа модного дома Prada весна-лето 2017. Их особенность — каблук, который похож на гвоздь, и пушистый верх из перьев страуса с застёжкой на липучке.


По информации из instagram магазина, стоят такие босоножки 65,9 тыс. руб. 

«Причудливый каблук сейчас в моде, поэтому мы решили, что новосибирские модницы оценят новинку. В магазине представлено всего 2 варианта: чёрные и голубые с серебром. Каждый размер в одном варианте», — рассказала НГС.НОВОСТИ менеджер по работе с клиентами Lukse.

По её словам, носить такие туфли можно как со стилем casual, так и в вечернем варианте. 


Недавно в Новосибирске проходила выставка необычной дорогой обуви. Израильский дизайнер Коби Леви показал звёздные туфли из банановой кожуры в белом зале кинотеатра «Победа». 

Алёна Золотухина 
Фото prada.com (1), instagram.com/lukse (2) 

Прочтений: 121
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено