Лось на трассе превратил маленькую «Тойоту» в груду железа

«Тойота» после столкновений с лосем и грузовиком «Мицубиси»
«Тойота» после столкновений с лосем и грузовиком «Мицубиси»

Женщина-водитель «Тойоты» сбила лося на трассе в НСО и врезалась в грузовик — после этого иномарка превратилась в груду металла.


Авария произошла около 01:00 24 мая в Черепановском районе области. «44-летняя водитель-женщина на "Тойоте Эхо" ехала по дороге Барнаул – Новосибирск и на 134-м км наехала на лося», — рассказали НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.


По данным портала «Авто Бердск», женщина с 26-летним водительским стажем ехала со стороны Барнаула в Новосибирск. «Внезапно на трассу выбежал лось, и иномарка сбила животное», — пишут на сайте со ссылкой на очевидцев и добавляют, что лось погиб.


После того, как «Тойота» наехала на лося, она врезалась во встречный грузовик Mitsubishi Fuso, за рулем которого был 38-летний водитель, добавили в ГИБДД. После столкновений женщина-водитель получила различные травмы, а пассажир «Тойоты» — травму головы.


Водитель и пассажир иномарки получили многочисленные травмы
Водитель и пассажир иномарки получили многочисленные травмы


Судя по фото с места происшествия, после всех столкновений «Тойота» превратилась в груду металла.


Иногда иномарки сбивают животных на трассах области. Например, в прошлом году лося насмерть сбила маленькая иномарка — на машине осталась большая вмятина.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены отделом пропаганды ГИБДД по НСО

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