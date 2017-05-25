Жители микрорайона «Стрижи» остались без света из-за аварии

Утром 25 мая из-за аварии остались без света дома на окраине Заельцовского района

14 домов микрорайона «Стрижи» остались без света утром 25 мая.





Об отключениях света в этой части Новосибирска в редакцию сообщил читатель НГС.НОВОСТИ.





«Авария в электросетях, в "Стрижах" уже 30 минут нет света, и нет информации никакой», — написал в редакцию читатель.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение электроэнергии произошло в 10:40. Под отключение попали 14 домов по ул. Кубовая, 80, 91/1, 91/2, 93, 95, 97, 97/1, 99, 102, 102«а», 103/1, 104, 105, 105/1.







В управляющей компании «Комфорт» корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что отключение света произошло из-за аварии. Время, когда электроснабжение будет восстановлено, в УК уточнить не смогли. Согласно данным портала «Мой Новосибирск», планируемое время подключения электричества — 12:40.





По данным портала «Мой Новосибирск», 14 домов в микрорайоне «Стрижи» остались без света





Напомним, 7 мая жители домов на ул. Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска остались без света из-за повреждения электрического кабеля.