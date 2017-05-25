Уезжавшая от ДПС «Хонда» легла на бок на газоне

«Хонда» вылетела на газон и перевернулась на бок
«Хонда» вылетела на газон и перевернулась на бок

Утром 25 мая водитель «Хонды» пытался скрыться от ДПС в Кировском районе Новосибирска, но не справился с управлением и перевернулся.


Очевидцы в соцетях пишут, что авария случилась напротив дома № 64 на ул. Сибиряков-Гвардейцев рано утром. По их данным, нетрезвый водитель Honda Orthia пытался скрыться от преследовавших его экипажей ДПС, не справился с управлением, задел дерево и перевернулся. По сведениям очевидцев, водитель был трезвый, но прав с собой у него не было.


«Я проезжал мимо ДТП в 6:55, на противоположной стороне от перевертыша стояла машина ДПС, в кабине был сотрудник полиции, а вместе с ним мужчина примерно 25–30 лет», — рассказал один из очевидцев корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


На видео с места происшествия, которое опубликовано в соцсетях, видно, что у «Хонды» сильно разбита передняя часть и вылетело лобовое стекло.


У «Хонды» разбита передняя часть и лобовое стекло
У «Хонды» разбита передняя часть и лобовое стекло


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области сказали, что информации об этом происшествии у них пока нет.


Новосибирские автомобилисты часто переворачиваются на дорогах: недавно «Тойота Пробокс» протаранила забор и оказалась лежащей на боку во дворе частного дома в Советском районе.

Ксения Евдокимова

Фото Игоря Угольникова, скриншот с видео vk.com/act54

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