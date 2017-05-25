На новосибирских улицах появился «Мерседес» c мороженым

Фургон с мороженым на пл. Маркса

Новосибирский предприниматель приспособил автофургон «Мерседес» для торговли мягким мороженым. Первая передвижная точка появилась в районе станции метро «Площадь Маркса».







Фургон «Мороженка» предлагает так называемое мягкое мороженое — вафельные стаканчики наполняются охлажденной смесью из аппарата после заказа. Торговлю ведет ИП Болокосов А.К. Порция стоит 50 руб. — это обычная цена для такого вида продукта.











Поставщик мороженого, как рассказал продавец фургона, — барнаульское предприятие «Алтайхолод». Этот завод входит в корпорацию «Русский холод», продукция которого давно представлена на местном рынке.







По данным 2ГИС, в Новосибирске и его окрестностях сейчас действует около 500 точек по торговле мороженым. Самый крупный розничный игрок на этом рынке — голландская компания Uniliver (бренд «Инмарко»), которой принадлежит 274 павильона. «Русский холод» располагает 84 киосками, «Славица» (производитель из Красноярска) — 46 точками. Из сравнительно новых игроков можно отметить сеть «Ангария» из Ангарска Иркутской области, которая вышла на новосибирский рынок в 2015 году и развивается за счет небольших фирменных магазинов, а не уличных павильонов или точек в торговых центрах.

