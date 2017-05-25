У сотрудника МТС отобрали iPhone за продажу информации об абонентах

Мужчина продал личные данные 34 абонентов МТС за 15 тыс. руб.
Мужчина продал личные данные 34 абонентов МТС за 15 тыс. руб.

24 мая специалиста компании «МТС» приговорили к условному сроку за разглашение конфиденциальной информации более 30 клиентов компании. У мужчины конфисковали орудие совершения преступления — личный iPhone. 


22-летний специалист по обслуживанию клиентов компании «МТС» Никита Блинков в сентябре 2016 года продал личные данные 34 абонентов за 15 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Калининского района, отметив, что покупателя информации обнаружить не удалось. 


«Сотрудник компании был уволен сразу же после выявления инцидента в рамках внутреннего расследования и передачи данных в полицию. Для выявления и пресечения подобных нарушений в МТС внедрен масштабный комплекс мер для защиты персональных данных абонентов, в том числе организационных мер и программного обеспечения. При выявлении несанкционированных запросов мы проводим оперативные мероприятия совместно с правоохранительными органами», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе компании.


Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну) и назначил ему условное лишение свободы на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.


У Блинкова также изъяли орудие совершения преступления — личный iPhone. Телефон был конфискован в собственность государства по ст. 104.1 УК РФ. 


Подобный известный случай произошел в декабре 2016 года — тогда сотрудница «Билайна» продавала личные данные абонентов по 550 руб. за человека. 

Елена Громкова 
Фото Александра Ощепкова

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