У сотрудника МТС отобрали iPhone за продажу информации об абонентах

Мужчина продал личные данные 34 абонентов МТС за 15 тыс. руб.

24 мая специалиста компании «МТС» приговорили к условному сроку за разглашение конфиденциальной информации более 30 клиентов компании. У мужчины конфисковали орудие совершения преступления — личный iPhone.





22-летний специалист по обслуживанию клиентов компании «МТС» Никита Блинков в сентябре 2016 года продал личные данные 34 абонентов за 15 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Калининского района, отметив, что покупателя информации обнаружить не удалось.







«Сотрудник компании был уволен сразу же после выявления инцидента в рамках внутреннего расследования и передачи данных в полицию. Для выявления и пресечения подобных нарушений в МТС внедрен масштабный комплекс мер для защиты персональных данных абонентов, в том числе организационных мер и программного обеспечения. При выявлении несанкционированных запросов мы проводим оперативные мероприятия совместно с правоохранительными органами», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе компании.







Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну) и назначил ему условное лишение свободы на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.







У Блинкова также изъяли орудие совершения преступления — личный iPhone. Телефон был конфискован в собственность государства по ст. 104.1 УК РФ.







Подобный известный случай произошел в декабре 2016 года — тогда сотрудница «Билайна» продавала личные данные абонентов по 550 руб. за человека.