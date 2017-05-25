Исследователи назвали самые популярные марки машин у новосибирцев

На «Тойоте» ездят 27 % опрошенных исследователями новосибирских автомобилистов

Аналитики рынка автомобилей опросили российских водителей и узнали, какие они предпочитают автомобили, — новосибирцы больше всего выбирают «Тойоты» и «Лады».





Исследователи проекта «Авто Mail.Ru» опросили 11 тыс. автомобилистов из Москвы, Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и узнали, какие марки машин — самые популярные среди россиян.







Аналитики выяснили, что в восточной части России наиболее популярна Toyota: она есть у 57 % опрошенных жителей Владивостока, у 27 % респондентов из Новосибирска и Красноярска, а также у 15 % опрошенных жителей Екатеринбурга. Кроме «Тойоты» в топ марок машин, которые предпочитают опрошенные исследователями новосибирцы, также попали LADA (17 %), Nissan (8 %), Hyundai (7 %) и KIA (6 %).







При этом, по данным исследователей, автомобилисты Новосибирска, Омска, Красноярска и Владивостока отдают предпочтение подержанным автомобилям, а жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону — новым.







«Самым популярным типом кузова у российских автолюбителей остается кроссовер — абсолютное большинство респондентов заявили о своей приверженности таким автомобилям. Причем в Москве, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах таких больше половины», — подсчитали исследователи.







Также аналитики задавали вопрос: «Какой автомобиль вы выберете, если не будете ограничены в средствах?». Оказалось, что опрошенные автомобилисты Новосибирска даже в этом случае предпочтут «Тойоту» (28 %), а уже потом Mercedes-Benz (11 %), Lexus и BMW (по 9 %).







В целом по России автолюбители готовы потратить на покупку авто от 500 тыс. до 1 млн руб., утверждают аналитики. Это подтвердили 38 % опрошенных исследователями новосибирцев, при этом 36 % респондентов готовы потратить до 500 тыс. руб., а остальные — более 1 млн. руб.





А недавно специалисты аналитического агентства «Автостат» заметили, что в Новосибирской области выросли продажи новых легковых автомобилей.

