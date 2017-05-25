Художница из Франции расписала стену новосибирской библиотеки абстрактными улитками

Элизабет Сен-Жальм за созданием абстрактной картины
Элизабет Сен-Жальм за созданием абстрактной картины

Французская художница Элизабет Сен-Жальм посетила Новосибирск в рамках проекта Альянс Франсез — всего девушка объездила 5 российских городов, чтобы провести свое творческое исследование. 


Сотрудники ГПНТБ СО РАН  отдали художнице зал  площадью 115 кв. м, в котором она сделала инсталляции о самом удивительном существе — улитке. 


Девушка рисовала на стенах абстрактные картины маслом и китайской тушью, делала объемные инсталляции из слоев бумаги, показывала проекцию видео об ощущении этого животного в огромном мире.


Элизабет Сен-Жальм составила на стене пазл, разделенный на 2 тыс. мелких деталей, и представила атлас, в котором крошечная улитка становится частью космоса. Выставка продлится весь июнь, затем картины будут закрашены. 


«Эти рисунки, нанесенные на стены и обреченные на исчезновение через несколько дней после появления, воплощают побежденное тщеславие», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ замдиректора ГПНТБ СО РАН Антон Веселов.


Французская художница Elizabeth Saint-Jalmes создает картину в зале ГПНТБ


Мария Шевлягина 
Скриншот и видео Андрея Неустроева

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