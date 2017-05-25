Заядлого курильщика сняли с авиарейса «Новосибирск – Москва»

Штраф за курение на борту самолета составляет составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб.
Штраф за курение на борту самолета составляет составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

29-летний москвич курил на борту авиарейса «Новосибирск – Москва», в Толмачёво его уже ждала полиция. 


24 мая в полицию поступило сообщение, что на борту самолёта, готовящегося отправиться авиарейсом «Новосибирск – Москва», курил 29-летний житель Москвы.


«Мужчина перед отлетом решил покурить в туалете самолёта, это заметили бортпроводники и тут же вызвали сотрудников полиции», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший референт отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Аягоз Ашимова.  


Прибывший наряд полиции снял пассажира с самолёта и проводил его в дежурную часть линейного отдела, где на него составили административный протокол по ч. 1. ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Штраф по этой статье составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб. 


В феврале в аэропорту Толмачёво высадили мужчину, повздорившего с бортпроводником самолёта авиакомпании Azur Air. Мужчина пожаловался на заложенные уши и стал оскорблять бортпроводника нецензурной бранью. 

Мария Шевлягина 
Фото пресс-службы аэропорта Толмачёво

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