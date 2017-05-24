Бывший инспектор ДПС пойдет под суд за наручники на водителе «Мерседеса»

Бывшего инспектора ДПС обвиняют в вымогательстве взятки в 400 тыс.
Бывшего инспектора ДПС обвиняют в вымогательстве взятки в 400 тыс.

Инспектор ДПС пойдет под суд за превышение должностных полномочий, получение взятки и кражу — его обвиняют в том, что он остановил водителя для проверки документов, усомнился в их подлинности и надел наручники на водителя с пассажиром, а затем потребовал 400 тыс. руб.


По данным управления СК по Новосибирской области, в июле 2016 года 37-летний инспектор ДПС остановил автомобиль «Мерседес Бенц» для проверки документов водителя. Сотрудник патрульной службы предположил, что у 31-летнего новосибирца поддельное удостоверение, и, как считают следователи, без оснований надел наручники на водителя и его 31-летнюю пассажирку. 


Затем страж порядка без составления протокола осмотрел салон и багажник автомобиля, откуда похитил сувенирный нож стоимостью более 3,5 тыс. руб. Сотрудник ДПС потребовал от водителя взятку в размере 400 тыс. руб., пообещав скрыть инцидент с поддельным удостоверением. Водитель согласился заплатить взятку, но попросил уменьшить размер вознаграждения до 190 тыс. руб. Инспектор согласился и получил взятку на месте, сообщили в СК. После происшествия водитель «Мерседеса» обратился в полицию.


В отношении сотрудника ДПС было возбуждено несколько уголовных дел — по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, с применением специальных средств), п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).


Бывшего инспектора заключили под стражу, дело направлено в суд. 


Напомним, в апреле 2017 года житель Новосибирска отправился к знакомому в Кемеровскую область, чтобы вернуть долг. Новосибирец вымогал деньги у должника и избил его в машине.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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