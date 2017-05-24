Охранники сбежали со стройки в Кировском районе из-за долгов по зарплате

Башенный кран, с которого рабочий компании-подрядчика «ПТК—30» требовал выплатить ему зарплату за 7 месяцев
Башенный кран, с которого рабочий компании-подрядчика «ПТК—30» требовал выплатить ему зарплату за 7 месяцев

Охранники новостроек ГК «ПТК-30» 24 мая не вышли на работу из-за долгов по зарплате. 


Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал работник ЧОПа «Бастион» Игорь Вакер, работавший на площадке в Кировском районе Новосибирска. 


По словам охранника, охранная компания «Бастион» задолжала ему зарплатные надбавки за 7 месяцев, долг составил более 45 тыс. руб.


«Сегодня наша смена не вышла на работу, договорились днем собраться возле офиса на забастовку. Кто не вышел на работу и пришел к офису, тех уволили. Под увольнение попало 4 человека, с нами частично расплатились, пару раз пытались забрать наши расписки, что мы претензий не имеем. Мы, естественно, их не отдали. Как мне известно, завтра еще 2 смены пойдут писать заявления», — рассказал Игорь Вакер.


В начале мая другая подрядная организация «ПТК-30» — «СтройСервисМеханизация» — также задолжала рабочему зарплату за этот же период. Мужчина забрался на башенный кран и потребовал вернуть ему долги. Сейчас в отношении этой компании идет прокурорская проверка.


В пресс-службе ГК «ПТК-30» отказались ответить на прямой вопрос, есть ли долги у компании перед подрядчиками: «Вы хотите у меня спросить, как мы взаимодействуем с подрядной организацией. Я вам предлагаю связаться с самой организацией, вы хотите получить комментарий от организации, которая не имеет отношения по бухгалтерии. Не мы же не платим, не платит сам подрядчик. Я не могу прокомментировать [наши отношения с компанией]», — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы «ПТК-30» Ольга Кузнецова.

Мария Шевлягина 
Фото из паблика Муниципальной аварийно-спасательной службы в социальной сети «Вконтакте» vk.com/mass54

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