Лифт с рабочим рухнул с 11-го этажа дома на Шамшурина

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Инцидент произошел вечером 24 мая на ул. Дмитрия Шамшурина
Инцидент произошел вечером 24 мая на ул. Дмитрия Шамшурина

В Железнодорожном районе Новосибирска люлька с рабочими рухнула с 11-го этажа строящегося здания.


Инцидент произошел вечером 24 мая на строящемся объекте возле гостиницы «Азимут Отель Сибирь». Фото с места происшествия прислал читатель НГС.НОВОСТИ.


Как сообщают пользователи соцсетей, люлька с рабочими рухнула с 11-го этажа и обвалилась возле припаркованного поблизости Toyota Land Cruiser 100. 


У ограды стройплощадки на улице Дмитрия Шамшурина
У ограды стройплощадки на улице Дмитрия Шамшурина


По предварительным данным, строители выполняли фасадные работы на стене строящегося здания.


Очевидцы сообщают, что на месте работают врачи «скорой помощи».



Происшествие подтвердили в полиции. «Такой факт был, сейчас на месте работают сотрудники полиции. Врачи сообщили в полицию о происшествии около 18:20, мужчину увезли в тяжелом состоянии в больницу. Пока живой», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.


Полиция и аваркомы фиксируют повреждения автомобилей в результате падения люльки
Полиция и аваркомы фиксируют повреждения автомобилей в результате падения люльки


Рабочие у строящегося здания, с которого сорвалась люлька
Рабочие у строящегося здания, с которого сорвалась люлька


Стройплощадка вплотную примыкает к проезжей части улицы Дмитрия Шамшурина
Стройплощадка вплотную примыкает к проезжей части улицы Дмитрия Шамшурина



Строительная люлька при падении повредила несколько автомобилей. Как рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Надежда, она оставляла рядом с гостиницей свой MINI Cooper. Когда девушка вернулась к автомобилю, она обнаружила вмятину на боковой части: «Ко мне подошел человек со стройки, рассказал, что тут с люлькой упал человек, пока, что делать, честно, не знаю», — поделилась Надежда с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.


Строительный лифт, сорвавшийся со здания, повредил несколько автомобилей
Строительный лифт, сорвавшийся со здания, повредил несколько автомобилей


Пострадавшего строителя увезли на «скорой» — на месте осталась только полиция. Разбитая люлька лежит на земле. 


Люлька, упавшая с 11-го этажа
Люлька, упавшая с 11-го этажа


Мария Шевлягина
Фото предоставлено читателем НГС.НОВОСТИ (1), Ольги Бурлаковой (2-

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