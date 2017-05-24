Лифт с рабочим рухнул с 11-го этажа дома на Шамшурина

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Инцидент произошел вечером 24 мая на ул. Дмитрия Шамшурина

В Железнодорожном районе Новосибирска люлька с рабочими рухнула с 11-го этажа строящегося здания.





Инцидент произошел вечером 24 мая на строящемся объекте возле гостиницы «Азимут Отель Сибирь». Фото с места происшествия прислал читатель НГС.НОВОСТИ.





Как сообщают пользователи соцсетей, люлька с рабочими рухнула с 11-го этажа и обвалилась возле припаркованного поблизости Toyota Land Cruiser 100.





У ограды стройплощадки на улице Дмитрия Шамшурина





По предварительным данным, строители выполняли фасадные работы на стене строящегося здания.





Очевидцы сообщают, что на месте работают врачи «скорой помощи».





19:19





Происшествие подтвердили в полиции. «Такой факт был, сейчас на месте работают сотрудники полиции. Врачи сообщили в полицию о происшествии около 18:20, мужчину увезли в тяжелом состоянии в больницу. Пока живой», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.





Полиция и аваркомы фиксируют повреждения автомобилей в результате падения люльки





Рабочие у строящегося здания, с которого сорвалась люлька





Стройплощадка вплотную примыкает к проезжей части улицы Дмитрия Шамшурина





19:06





Строительная люлька при падении повредила несколько автомобилей. Как рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Надежда, она оставляла рядом с гостиницей свой MINI Cooper. Когда девушка вернулась к автомобилю, она обнаружила вмятину на боковой части: «Ко мне подошел человек со стройки, рассказал, что тут с люлькой упал человек, пока, что делать, честно, не знаю», — поделилась Надежда с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.





Строительный лифт, сорвавшийся со здания, повредил несколько автомобилей





Пострадавшего строителя увезли на «скорой» — на месте осталась только полиция. Разбитая люлька лежит на земле.





Люлька, упавшая с 11-го этажа



