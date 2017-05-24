Лифт с рабочим рухнул с 11-го этажа дома на Шамшурина
В Железнодорожном районе Новосибирска люлька с рабочими рухнула с 11-го этажа строящегося здания.
Инцидент произошел вечером 24 мая на строящемся объекте возле гостиницы «Азимут Отель Сибирь». Фото с места происшествия прислал читатель НГС.НОВОСТИ.
Как сообщают пользователи соцсетей, люлька с рабочими рухнула с 11-го этажа и обвалилась возле припаркованного поблизости Toyota Land Cruiser 100.
По предварительным данным, строители выполняли фасадные работы на стене строящегося здания.
Очевидцы сообщают, что на месте работают врачи «скорой помощи».
Происшествие подтвердили в полиции. «Такой факт был, сейчас на месте работают сотрудники полиции. Врачи сообщили в полицию о происшествии около 18:20, мужчину увезли в тяжелом состоянии в больницу. Пока живой», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Строительная люлька при падении повредила несколько автомобилей. Как рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Надежда, она оставляла рядом с гостиницей свой MINI Cooper. Когда девушка вернулась к автомобилю, она обнаружила вмятину на боковой части: «Ко мне подошел человек со стройки, рассказал, что тут с люлькой упал человек, пока, что делать, честно, не знаю», — поделилась Надежда с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.
Пострадавшего строителя увезли на «скорой» — на месте осталась только полиция. Разбитая люлька лежит на земле.
Мария Шевлягина
Фото предоставлено читателем НГС.НОВОСТИ (1), Ольги Бурлаковой (2-