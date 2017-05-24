Новосибирцы стали больше страдать из-за популярного российского дерева

Цветущий май в Новосибирске радует всех, кроме аллергиков. А их, по данным врачей, становится все больше
Цветущий май в Новосибирске радует всех, кроме аллергиков. А их, по данным врачей, становится все больше

Врачи заявили, что около трети жителей Новосибирской области страдают разными видами аллергий — и назвали растения, которые чаще всего вызывают слезы и осложнения у аллергиков.


По информации на май 2017 года, примерно 30 % жителей Новосибирской области страдает от аллергий, причем за 5 лет заболеваемость выросла на 15 %, сообщила сегодня в пресс-центре ГТРК главный внештатный аллерголог-иммунолог НСО Дарья Дёмина.


Она отметила, что абсолютных цифр по заболеваемости нет, поскольку из-за нехватки профильных врачей в государственных поликлиниках многие люди обращаются в частные клиники — это затрудняет подсчет пациентов.


«Аллергия прогрессирует все больше и больше — и, по данным Европейской ассоциации аллергологов-иммунологов, через 15 лет, возможно, около половины планеты всей будет страдать тем или иным видом аллергии», — призналась Дарья Дёмина.


Больше всего на рост заболеваемости влияют плохая экология, растущие темпы промышленного производства и бесконтрольный прием лекарств, перечислила врач. Проявления аллергии всегда индивидуальны: от насморка, отита и воспаления глаз до бронхиальной астмы и поражений на коже.


По ее словам, чаще всего новосибирцы страдают не от тополиного пуха, и он лишь переносит пыльцу аллергена — злаковых трав. А самую мощную аллергию у жителей НСО вызывают береза и полынь.


«Что касается березы — в нашем регионе её больше всего, и это очень агрессивный аллерген», — объяснила эксперт. 


Кроме растений новосибирцы часто страдают от аллергии на антибиотики пенициллинового ряда и на местные анестетики.


Дарья Дёмина рассказала, что аллергия — всегда врожденная, а не приобретенная болезнь, и она может внезапно проявиться из-за сильного гормонального стресса или обострения какого-либо хронического заболевания. «Может человек до 100 лет с ней прожить — и она не проявится. А может проявиться в 50 лет — это совершенно возможно», — констатировала врач.


Главный детский аллерголог-иммунолог НСО Елена Третьякова добавила, что в последние годы сезонная аллергия стала диагностироваться и у маленьких детей — в возрасте 2–3 лет — хотя раньше аллергия выявлялась у более старших детей.


Прошлым летом врачи предупредили, что в Новосибирске выросло число тяжелых аллергических реакций от укусов комаров, в том числе у детей.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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