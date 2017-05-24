Редкие полосатые котята появились на публике в Новосибирском зоопарке

Амурская тигрица с котёнком

24 мая новосибирский фотограф Андрей Поляков запечатлел первую прогулку амурской тигрицы с новорождёнными котятами.





В Новосибирском зоопарке амурские тигры содержатся с 1960 года. За этот период в зоопарке родилось более 50 тигрят.







Фото Андрея Полякова





Беременность у амурских тигров длится около 3 месяцев, обычно рождается 2–4 детеныша. Тигрята рождаются уже зрячими. Новорожденный котенок весит от 700 до 1800 граммов, но к 3 месяцам набирает более 12 килограммов.







Пока остается неясным, какое количество детенышей принесла самка амурского тигра в Новосибирском зоопарке.





Фото Андрея Полякова





Амурский тигр внесен в российскую и Международную Красные книги. В природе, благодаря природоохранным мероприятиям, численность животных возросла с 220 до 350 особей. В настоящее время в 289 зоопарках мира содержится 937 амурских тигров. Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.





Напомним, 22 мая стало известно, что в Новосибирском зоопарке 9 мая у пары овцебыков Таймыра и Тундры родился теленок.