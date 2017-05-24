НГУ начнёт готовить инженеров будущего на новой кафедре

Компания OCSiAl открывает в НГУ собственную кафедру

Кафедра нанокомпозитных материалов начнёт работу в Новосибирской государственном университете в сентябре 2017 года — всего будут приняты 5–10 магистрантов.





Открывает направление компания OCSiAl, которая занимается производством одностенных углеродных нанотрубок. Отбирать кандидатов будут представители самой компании, поступить на кафедру может любой желающий, необязательно из НГУ, уточнил НГС.НОВОСТИ советник ректора НГУ по трансферу технологий и коммерциализации Леван Татунашвили. Отбор на кафедру будет напоминать скорее собеседование, чем вступительный экзамен, уточнил он.





Обучение для студентов бесплатное, объём на подготовку специалистов не раскрывается. «Там 10 новых предметов. Это будут те предметы, которые обычно не преподают. Связаны они с теми изменениями в технологиях, которые произошли в последние 20 лет. Это физика наноматериалов, гидродинамика и др. Это полностью новый цикл учебной программы», — рассказал Татунашвили. Преподавать на кафедре будут как представители НГУ, так и приглашенные ученые. Ближайший аналог подобной кафедры работает в Московском физико-техническом институте, отметил собеседник.





Заведующим кафедры будет академик Михаил Предтеченский, автор технологии промышленного синтеза одностенных углеродных нанотрубок, сообщает сайт НГУ. Кафедра будет первой в Технологическом институте НГУ — проекта, который был задуман 2 года назад . «Это не просто люди, которые обучаются предпринимательству и управлению проектами, это в первую очередь магистранты фундаментальных кафедр с дополнительным инженерным и финансовым образованием. Там будет дополнительный курс по управлению наукоёмкими проектами. Получается, что кафедра OCSiAl — один из составных элементов этого института», — объяснил Татунашвили.





По словам Левона Татунашвили, к сентябрю будет объявлено об открытии еще нескольких кафедр Технологического института с другими партнёрами вуза.







Кроме того, в сентябре в НГУ начнутся занятия под брендом еще одной знаменитой компании. Всех желающих магистрантов с этого года «Яндекс» будет обучать анализу данных.