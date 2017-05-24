Фоторепортаж: опасная Ляля из Крыма показала новые трюки в дельфинарии

В новосибирском дельфинарии появилось новое опасное животное, занесенное в Красную книгу, — 18-летняя Ляля съедает 15 килограммов рыбы в день и кусается под водой.





Новосибирский дельфинарий 24 мая показал своего нового артиста, которого скрывал полгода, — за это время северного морского льва по имени Ляля учили танцевать и подбрасывать мячик. Теперь 300-килограммовый сивуч, которого можно воспитывать только играми, будет участвовать в представлении вместе с дельфинами и белухами.





Справка: Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Также известен как северный морской лев Стеллера. Естественные регионы обитания — северные моря Дальнего Востока России и северо-восточное побережье Северной Америки. Вид внесен в Красную книгу РФ (по данным «Википедии»).





Сивуч — краснокнижное животное, которое теперь выступает в Центре океанографии





Новый артист, как называют сивуча в дельфинарии, приехал в Новосибирск полгода назад. 18-летняя самка морского льва по кличке Ляля прибыла из Театра морских животных «Акватория», который находится в Ялте. «Ляля — это наша звезда, прима нашего Центра океанографии, — рассказала старший тренер Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Дарья Глухова. — Она в полном расцвете сил — молода, прекрасна, хороша собой и готова обольщать. Это действительно серьезная артистка с большим опытом работы. Очень красивая, грациозная, при этом еще и очень опасная».







Морской лев Ляля





Опасность Ляли, по словам тренера, в том, что это агрессивное животное, которое «кусается ещё и в воде», поэтому к ней требовался особенный подход. Сначала тренер знакомится с животным на территории его вольера, чтобы лев привык. Дальше нужно было выстроить общение таким образом, чтобы животное не думало, что над ним доминируют.





Сивуч — опасное животное, которое может укусить в воде





«Нужно выстроить отношения таким образом, чтобы животное тебя не боялось. Не показываешь, что я хозяин тебе, я с тобой просто играю. И если ты чего-то не захочешь делать, я не буду тебя наказывать. Всегда открыта дверь — пожалуйста, иди к себе домой и занимайся своими делами, продолжим через полчаса, час», — раскрыла тонкие моменты тренировок Дарья Глухова.







Ляле 18 лет, у нее уже есть опыт работы в других дельфинариях





Ляля уже имеет опыт работы в дельфинариях — помимо ялтинского театра морских животных она жила в московском и сочинском дельфинариях. Однако в последнее время не выступала. Чтобы научить её танцевать и работать с мячом, по словам тренера, нужен не кнут, а только пряник.







Выступление морского льва в дельфинарии





«В нашем случае пряник — это голец, красная рыбка, красная икорка, какая-то ставрида — черноморское лакомство, которое мы специально заказываем из Крыма. Так что работаем только на позитиве. Чтобы животные играли, стремились к тому, чтобы им было интересно. И вот добиваемся таких успехов», — пояснила Глухова.







Морской лев Ляля весит 320 кг





Гольца и других рыбок 18-летней Ляле нужно около 15 кг в день, что неудивительно, так как вес у морского льва не маленький — 320 кг.







Чтобы накормить нового артиста, нужно не меньше 15 кг рыбы в день





Вообще, по словам старшего тренера, сивучи живут около 45 лет, иногда доживают и до 50–60 лет. Северный морской тюлень — животное, которое занесено в Красную книгу.







Тренировки морского льва в дельфинарии длились полгода





«Поскольку Ляле уже 18 лет, в дельфинариях она уже перемещалась. Поэтому здесь разговор идет о том, что качество содержания соответствует европейским стандартам, и мы имеем право держать у себя такого серьезного зверя», — объяснила тренер.





Имя Ляля морская львица получила при рождении





Кстати, имя новому артисту придумывать не пришлось — имя Ляля морская львица носит с самого рождения.







Тренеры утверждают, что воспитывать животное можно только пряником в виде гольца





Кроме показа нового животного Центр океанографии, как рассказали его сотрудники, готовит новую программу с участием ведущих артистов новосибирских театров.









Кроме морского льва в новосибирском дельфинарии недавно появились новые дельфины, с которыми теперь есть возможность поплавать.