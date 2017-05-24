Фоторепортаж: опасная Ляля из Крыма показала новые трюки в дельфинарии
В новосибирском дельфинарии появилось новое опасное животное, занесенное в Красную книгу, — 18-летняя Ляля съедает 15 килограммов рыбы в день и кусается под водой.
Новосибирский дельфинарий 24 мая показал своего нового артиста, которого скрывал полгода, — за это время северного морского льва по имени Ляля учили танцевать и подбрасывать мячик. Теперь 300-килограммовый сивуч, которого можно воспитывать только играми, будет участвовать в представлении вместе с дельфинами и белухами.
Справка: Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Также известен как северный морской лев Стеллера. Естественные регионы обитания — северные моря Дальнего Востока России и северо-восточное побережье Северной Америки. Вид внесен в Красную книгу РФ (по данным «Википедии»).
Новый артист, как называют сивуча в дельфинарии, приехал в Новосибирск полгода назад. 18-летняя самка морского льва по кличке Ляля прибыла из Театра морских животных «Акватория», который находится в Ялте. «Ляля — это наша звезда, прима нашего Центра океанографии, — рассказала старший тренер Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Дарья Глухова. — Она в полном расцвете сил — молода, прекрасна, хороша собой и готова обольщать. Это действительно серьезная артистка с большим опытом работы. Очень красивая, грациозная, при этом еще и очень опасная».
Опасность Ляли, по словам тренера, в том, что это агрессивное животное, которое «кусается ещё и в воде», поэтому к ней требовался особенный подход. Сначала тренер знакомится с животным на территории его вольера, чтобы лев привык. Дальше нужно было выстроить общение таким образом, чтобы животное не думало, что над ним доминируют.
«Нужно выстроить отношения таким образом, чтобы животное тебя не боялось. Не показываешь, что я хозяин тебе, я с тобой просто играю. И если ты чего-то не захочешь делать, я не буду тебя наказывать. Всегда открыта дверь — пожалуйста, иди к себе домой и занимайся своими делами, продолжим через полчаса, час», — раскрыла тонкие моменты тренировок Дарья Глухова.
Ляля уже имеет опыт работы в дельфинариях — помимо ялтинского театра морских животных она жила в московском и сочинском дельфинариях. Однако в последнее время не выступала. Чтобы научить её танцевать и работать с мячом, по словам тренера, нужен не кнут, а только пряник.
«В нашем случае пряник — это голец, красная рыбка, красная икорка, какая-то ставрида — черноморское лакомство, которое мы специально заказываем из Крыма. Так что работаем только на позитиве. Чтобы животные играли, стремились к тому, чтобы им было интересно. И вот добиваемся таких успехов», — пояснила Глухова.
Гольца и других рыбок 18-летней Ляле нужно около 15 кг в день, что неудивительно, так как вес у морского льва не маленький — 320 кг.
Вообще, по словам старшего тренера, сивучи живут около 45 лет, иногда доживают и до 50–60 лет. Северный морской тюлень — животное, которое занесено в Красную книгу.
«Поскольку Ляле уже 18 лет, в дельфинариях она уже перемещалась. Поэтому здесь разговор идет о том, что качество содержания соответствует европейским стандартам, и мы имеем право держать у себя такого серьезного зверя», — объяснила тренер.
Кстати, имя новому артисту придумывать не пришлось — имя Ляля морская львица носит с самого рождения.
Кроме показа нового животного Центр океанографии, как рассказали его сотрудники, готовит новую программу с участием ведущих артистов новосибирских театров.
Кроме морского льва в новосибирском дельфинарии недавно появились новые дельфины, с которыми теперь есть возможность поплавать.
Анна Богданова
Фото и видео Ольги Бурлаковой