Школа и детсад в Ленинском районе остались без холодной воды

Читатели НГС.НОВОСТИ сообщили об отключении холодной воды на левом берегу Новосибирска

В микрорайоне «Лесоперевалка» Ленинского района школа, детский сад и поликлиника остались без холодной воды.





Об отключении воды в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель. Он пояснил, что без воды оказались детский сад № 66, школа № 72, филиал поликлиники № 16 и более 50 домов частного сектора.



«На улице стоит жаркая пожароопасная погода, а у людей нет холодной воды», — написал читатель.



Холодную воду отключили утром 22 мая, из крана бежит «тонкая струйка», уточнили НГС.НОВОСТИ в детском саду № 66 на ул. 2-я Чулымская, 111«а». «Дети с улицы приходят, не могут помыть руки. В туалетах нечем смывать. В течение часа если наберется 3-литровая банка, и то хорошо», — описали ситуацию в детсаду.



Такая же ситуация в расположенной по соседству школе № 72. «Напора вообще нет. В аварийной информацию не дают», — сообщили НГС.НОВОСТИ в образовательном учреждении.



Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась за комментариями в пресс-службу «Горводоканала» — в организации попросили официальный запрос и пообещали предоставить ответ позднее.



Между тем в Новосибирске в самом разгаре сезон отключений горячей воды. Гидравлические испытания начались с 15 мая в зоне ТЭЦ-5, а на следующей неделе продолжатся в других районах города, в основном в его левобережной части.



По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», сейчас в городе нет горячего водоснабжения в более чем 2,7 тыс. домов. При этом информации об отключениях холодной воды на территории города нет.

