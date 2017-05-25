В школах Новосибирска зазвенели последние звонки

Последний звонок в 2016 году

Сегодня, 25 мая, в школах Новосибирска проходят последние звонки для выпускников 11-х классов.







«В этом году последние звонки прозвучат для 6735 выпускников 11-х классов в 211 общеобразовательных учреждениях города. 845 из этих ребят претендуют на получение медали "За особые успехи в обучении" (в прошлом году медалью награжден 781 выпускник)», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Мэр Анатолий Локоть сегодня побывает на торжественной линейке в школе № 99 (ул. Чаплыгина, 59), а также в гимназии № 10 (ул. Революции, 31), лицее № 9, (ул. 1905 года, 41) и лицее № 200 (ул. Кропоткина, 265).







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Фоторепортаж с прошлогодних последних звонков можно посмотреть здесь.

