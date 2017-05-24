Очевидцы сняли в поликлинике пациентку с табуреткой вместо костылей

У регистратуры поликлиники № 20 на ул. 1905 года

Вечером 23 мая на YouTube появились видеоролики, на которых женщина передвигается по новосибирской поликлинике с помощью табурета — авторы утверждают, что стул ей выдали вместо костылей, а главврач назвал ситуацию «абсурдной».





Видео «Женщине со сломанной ногой выдали табуретку вместо костылей» появилось 23 мая сразу на нескольких каналах YouTube, затем оно разошлось по соцсетям.







«Женщина с гипсом на руке и ноге пытается передвигаться по коридору поликлиники на табуретке. Деревянный стульчик с подушечкой под колено ей выдали в регистратуре, так как коляски или другого специализированного приспособления в больнице не нашлось.





Позже из ординаторской выкатили стул», — гласит описание на канале AhtubaTV. На самом видео голос за кадром спрашивает, какая это поликлиника, — и выясняется, что это поликлиника № 20 по ул. 1905 года.











Главный врач ГП № 20 Игорь Воробьев рассказал НГС.НОВОСТИ, что до публикации этого видеоролика, снятого еще 10 мая, в поликлинику никто не жаловался на проблемную ситуацию, включая пациентку и ее мужа. По его словам, женщина лечилась в поликлинике с апреля, а сейчас продолжает ходить к врачу и не высказывает претензий по поводу табурета вместо костылей.







Главврач поликлиники № 20 назвал ситуацию «абсурдной и неправильной»





«Она пришла из дома, таким образом добралась со своим стулом — никто ей этого стула не выдавал. Муж пошел узнать про коляску. В этот момент коляски не оказалось.





Предложили костыли, но костылями она отказалась пользоваться. Девочки тогда выкатили стул ей и дали. Что еще надо было сделать?» — пояснил Игорь Воробьев, назвав ситуацию «абсурдной и неправильной».







Он подчеркнул, что в поликлинике нет травмпункта — пациенты приходят к врачам на дообследования, контроль гипса или его снятие. Главврач напомнил, что по общим правилам, наличие инвалидного кресла в поликлинике не обязательно, но тем не менее, в учреждении есть и кресло, и костыли.







«Кресло используется нечасто — бывает, что оно может сломаться, другой пациент может уехать… Показалось, что это (видеоролик. – М.М.) или абсурд, или постановка.





Та женщина, которая снимала этот ролик, причем без разрешения пациентки… А что она не подошла, не помогла, не усадила, не проводила и т.д.? Она сидит добросовестно снимает и причем еще спрашивает — это какая поликлиника, а это какая улица?», — высказался Игорь Воробьев.







В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что сейчас проводят проверку качества и безопасности медицинской помощи в поликлинике № 20.







В новосибирских поликлиниках периодически случаются непростые ситуации, связанные с большими очередями и нехваткой врачей. Это весной жители Новосибирска жаловались на «безобразие» в городской поликлинике № 1 с огромными очередями к педиатрам. Проблема возникла и в поликлинике Заельцовского района, где технические сложности буквально утопили регистратуру в желающих попасть на прием пациентах.