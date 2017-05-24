На Фрунзе появилась огромная яма: движение закрыто до следующей недели

Для ремонта теплотрассы на ул. Фрунзе выкопали огромную яму

Сегодня, 24 мая, в центре Новосибирска перекрыли ул. Фрунзе из-за работ на теплотрассе.





Движение транспорта полностью приостановлено на участке ул. Фрунзе между ул. Советской и Красным проспектом.





«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 29 мая. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Схема перекрытия





За последнее время сообщения о сужении дорог и ограничении движения из-за ремонта теплотрасс появляются практически каждый день. Вчера НГС.НОВОСТИ предупреждали о том, что в центре сузили ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных и ул. Мичурина.