На Фрунзе появилась огромная яма: движение закрыто до следующей недели
Сегодня, 24 мая, в центре Новосибирска перекрыли ул. Фрунзе из-за работ на теплотрассе.
Движение транспорта полностью приостановлено на участке ул. Фрунзе между ул. Советской и Красным проспектом.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 29 мая. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
За последнее время сообщения о сужении дорог и ограничении движения из-за ремонта теплотрасс появляются практически каждый день. Вчера НГС.НОВОСТИ предупреждали о том, что в центре сузили ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных и ул. Мичурина.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
Фрагмент справочника 2ГИС
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