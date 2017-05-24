Озеро в НСО вошло в топ-10 минеральных курортов страны

Озеро Карачи

Озеро Карачи в Новосибирской области вошло в 1-ю десятку по популярности оздоровительного отдыха на российских курортах минеральных вод.







К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «ТурСтат», которые изучили данные систем онлайн-бронирования на лето 2017 года.







«Топ-10 самых популярных оздоровительных курортов и мест отдыха в России составляют Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки (Ставрополье), Мацеста (Сочи), Белокуриха (Алтайский край), Марциальные воды (Карелия), Саки (Крым), Старая Руза (Московская область), озеро Карачи (Новосибирская область), Гоуджекит (Северобайкальск), Тумнинские воды (Хабаровский край) и Аушигер (Кабардино-Балкария)», — сообщили в «ТурСтате».







По данным агентства, оздоровительный отдых в России на курортах минеральных вод летом планируют в среднем на 12 суток и платят за проживание и питание 2,8 тыс. руб. в сутки. Рынок оздоровительного туризма в России оценивается в 14 млн человек в год.







На прошлой неделе агентство составляло рейтинг популярности отдыха на российских озерах — в пятерку вошло озеро Чаны.