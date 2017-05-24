Озеро в НСО вошло в топ-10 минеральных курортов страны

Озеро Карачи
Озеро Карачи

Озеро Карачи в Новосибирской области вошло в 1-ю десятку по популярности оздоровительного отдыха на российских курортах минеральных вод.


К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «ТурСтат», которые изучили данные систем онлайн-бронирования на лето 2017 года.


«Топ-10 самых популярных оздоровительных курортов и мест отдыха в России составляют Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки (Ставрополье), Мацеста (Сочи), Белокуриха (Алтайский край), Марциальные воды (Карелия), Саки (Крым), Старая Руза (Московская область), озеро Карачи (Новосибирская область), Гоуджекит (Северобайкальск), Тумнинские воды (Хабаровский край) и Аушигер (Кабардино-Балкария)», — сообщили в «ТурСтате».


По данным агентства, оздоровительный отдых в России на курортах минеральных вод летом планируют в среднем на 12 суток и платят за проживание и питание 2,8 тыс. руб. в сутки. Рынок оздоровительного туризма в России оценивается в 14 млн человек в год.


На прошлой неделе агентство составляло рейтинг популярности отдыха на российских озерах — в пятерку вошло озеро Чаны.

Елена Громкова
Фото wikipedia.org

Прочтений: 3503
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено