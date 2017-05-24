Склад смертельно опасных ламп нашли рядом с гипермаркетом на Петухова

Более 150 ртутных ламп было найдено на ул. Петухова
Более 150 ртутных ламп было найдено на ул. Петухова

24 мая жители Кировского района обнаружили 150 ртутных ламп возле гипермаркета «Лента» и вызвали спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.


Спасатели совместно с химико-радиометрической лабораторией вывезли склад ламп и передали их в «СибРтуть» для утилизации.


Для поисков владельца ламп была привлечена оперативная группа района — однако пока хозяин остается неизвестным.


«Лампы располагались рядом с гипермаркетом "Лента", которая расположена на ул. Петухова. Лампы ртутные. <...> Рядом с этим пустырем находится жилой сектор — дети могут разбить», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Пары ртути могут образовываться даже при комнатной температуре, они вызывают тяжелое отравление, вплоть до летальных исходов. Ртуть поражает нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути.


Напомним, в августе 2016 года неизвестные разбросали ртуть на крыльце одного из зданий Технопарка в Академгородке, тогда полиция занималась поисками виновников.

Мария Шевлягина
Фото vk.com/mass54

Прочтений: 4801
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено