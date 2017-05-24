Склад смертельно опасных ламп нашли рядом с гипермаркетом на Петухова

Более 150 ртутных ламп было найдено на ул. Петухова

24 мая жители Кировского района обнаружили 150 ртутных ламп возле гипермаркета «Лента» и вызвали спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.





Спасатели совместно с химико-радиометрической лабораторией вывезли склад ламп и передали их в «СибРтуть» для утилизации.





Для поисков владельца ламп была привлечена оперативная группа района — однако пока хозяин остается неизвестным.







«Лампы располагались рядом с гипермаркетом "Лента", которая расположена на ул. Петухова. Лампы ртутные. <...> Рядом с этим пустырем находится жилой сектор — дети могут разбить», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.







Пары ртути могут образовываться даже при комнатной температуре, они вызывают тяжелое отравление, вплоть до летальных исходов. Ртуть поражает нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути.





Напомним, в августе 2016 года неизвестные разбросали ртуть на крыльце одного из зданий Технопарка в Академгородке, тогда полиция занималась поисками виновников.