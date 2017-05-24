Новосибирец пошел под суд за воровство под видом сотрудника «Горводоканала»

Мужчине грозит до 5 лет заключения

29-летний мужчина предстанет перед судом за то, что приходил в дома к новосибирцам под видом работника «Горводоканала» и собирал деньги за поверку счетчиков — по данным прокуратуры, он успел похитить у доверчивых горожан более 100 тыс. руб.





По данным прокуратуры Новосибирской области, житель Новосибирска Дмитрий Сергиенко с октября 2016 года по январь 2017 года четыре раза проникал в квартиры к пожилым новосибирцам под видом сотрудника «Горводоканала» с требованием проверить счетчики холодной и горячей воды.







«Под предлогом принести ему воды, отвлекая внимание потерпевших, он похищал иные их деньги и ценности», — говорится в сообщении прокуратуры НСО. Всего мужчина, по данным ведомства, украл таким способом около 100 тыс. руб., а также разменял сувенирные 5-тысячные банкноты на настоящие деньги.





Мужчина обвиняется в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Дело направлено в Центральный суд Новосибирска.



За каждое из совершенных преступлений мужчине грозит до 5 лет тюремного заключения.







Напомним, ранее в Новосибирске задержали еще одну мошенницу — 41-летняя женщина продавала в интернете несуществующих щенков декоративной породы.

