Новосибирец пошел под суд за воровство под видом сотрудника «Горводоканала»

Мужчине грозит до 5 лет заключения
Мужчине грозит до 5 лет заключения

29-летний мужчина предстанет перед судом за то, что приходил в дома к новосибирцам под видом работника «Горводоканала» и собирал деньги за поверку счетчиков — по данным прокуратуры, он успел похитить у доверчивых горожан более 100 тыс. руб.


По данным прокуратуры Новосибирской области, житель Новосибирска Дмитрий Сергиенко с октября 2016 года по январь 2017 года четыре раза проникал в квартиры к пожилым новосибирцам под видом сотрудника «Горводоканала» с требованием проверить счетчики холодной и горячей воды.


«Под предлогом принести ему воды, отвлекая внимание потерпевших, он похищал иные их деньги и ценности», — говорится в сообщении прокуратуры НСО. Всего мужчина, по данным ведомства, украл таким способом около 100 тыс. руб., а также разменял сувенирные 5-тысячные банкноты на настоящие деньги.


Мужчина обвиняется в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Дело направлено в Центральный суд Новосибирска.


За каждое из совершенных преступлений мужчине грозит до 5 лет тюремного заключения.


Напомним, ранее в Новосибирске задержали еще одну мошенницу — 41-летняя женщина продавала в интернете несуществующих щенков декоративной породы.

Мария Шевлягина
Фото Артёма Ленца

Прочтений: 2869
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено