Под гимн России: по Красному проспекту прошло шествие со славянскими буквами

Школьники держат в руках буквы кириллицы. Фото Густаво Зырянова

Днем 24 мая по Красному проспекту прошло «Шествие буквиц» — новосибирцы пронесли по главной улице города изображения букв старославянского алфавита, знамена и иконы.







Шествие проследовало по проезжей части — движение в этом направлении было временно перекрыто. Колонна из нескольких сотен человек состояла из представителей делегаций муниципальных районов, городских округов, районов города Новосибирска.





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, большинство участников шествия были подростками старшего школьного возраста.







В голове колонны двигался женский хор, который в момент прохождения мимо Первомайского сквера пел гимн России, как показалось корреспонденту НГС.НОВОСТИ, на церковный манер.





«Шествие буквиц». Фото Стаса Соколова





У колоннады оперного театра перед участниками шествия выступил мэр Анатолий Локоть. Фото Густаво Зырянова





Участники шествия держали в руках иконы. Фото Густаво Зырянова





В колонне Калининского района. Фото Густаво Зырянова





Школьники держали в руках портреты классиков русской литературы. Фото Густаво Зырянова





На «Шествии буквиц» 24 мая. Фото Густаво Зырянова





Для шествия временно перекрыли участок Красного проспекта. Фото Густаво Зырянова





Женский хор на ступенях оперного театра. Фото Густаво Зырянова





Представители Калининского и Дзержинского районов на «Шествии буквиц». Фото Густаво Зырянова





Организаторами шествия выступили правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска. Цель мероприятия, как сказано в официальном заявлении организаторов, — «участие в общенациональном праздновании Дня славянской письменности и культуры, патриотическое воспитание юных граждан на основе ценностей и традиций отечественной культуры, привлечение внимания обучающихся к русскому языку и литературе, к родной истории».







В России День славянской письменности и культуры получил статус государственного праздника в 1991 году. В 2013 году, например, в этот день по Красному проспекту прошел многолюдный крестный ход — тогда «Шествие буквиц» было его составной частью.