Новосибирцы сняли мультфильм о новых супергероях

Новосибирская студия «Лаборатория научной анимации» за 5 дней сняла пластилиновый мультфильм «Заместители» — лента получила главный приз фестиваля Science shorts.





Результаты фестиваля были подведены вечером 21 мая, 22 мая фильм появился в открытом доступе на канале «Лаборатории научной анимации» в YouTube.











«Вариантов было довольно много всяких разных, в итоге выбрали такой, — рассказал один из создателей мультфильма Антон Душкин. — Идея была изначально сделать некий топ животных, но она переросла в такой трейлер для блокбастера».







Скриншот из фильма «Лаборатории научной анимации» «Заместители»





Мультфильм рассказывает о 5 животных, обладающих «суперспособностями»: целаканте или кистеперой рыбе, самом древнем из существующих животных, покрытом 3 слоями твердой чешуи и способном передвигаться в любом направлении; аксолотле, который обладает фантастической способностью к регенерации; нестареющем голом землекопе, способном переносить боль, сильные ожоги и получасовое отсутствие кислорода; коловратке, которая может при необходимости «усыплять» беременность, а при опасности — производить потомство с более длинными шипами; и тихоходке — «самом крутом известном науке существе», выживающем при нагреве до 190 градусов, абсолютном нуле и в открытом космосе.







Одним из условий конкурса было присутствие в фильме рукопожатия





По словам Антона Душкина, команда авторов, состоящая из 6 взрослых и школьника, работала над 5-минутным фильмом по 8 часов в течение 5 дней, потратив 2–3 коробки пластилина. Одним из условий конкурса в этом году были присутствие в фильме стекла, рукопожатия и фразы «Кому это нужно».







Команда «Лаборатории научной анимации», получившая гран-при фестиваля Science shorts в 2017 году





В результате фильму присудили гран-при фестиваля Science shorts, а также приз зрительских симпатий. Антон Душкин отметил, что для «Лаборатории научной анимации» эта победа на фестивале не первая — главный приз она также получила в позапрошлом году за фильм о ГМО.







Согласно официальному сайту организатора фестиваля, Информационного центра по атомной энергии, всего на фестиваль было подано 24 заявки, в конкурсную программу включили 12 работ. Приз за лучшую мужскую роль достался жителю Якутии Фёдору Сергееву, сыгравшему главную роль в фильме Владимира Шпринца «Пикник», лучшей актрисой стала Анна Горбунова — она исполнила главную роль в короткометражке «Телепортация» куйбышевской студии «#безназвания», а лучшим режиссером признали Екатерину Галямову за работу «Последний искренний лайк».







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