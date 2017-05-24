«Тойота» без водителя сорвалась с ручника и протаранила «Форд» на Станционной

Toyota Corolla и Ford S-max

Утром 24 мая в Новосибирске неуправляемая Toyota Corolla без водителя врезалась в Ford S-max.







ДТП случилось у дома по адресу ул. Станционная, 1 к.1 около 10:40.







«Водитель "Тойоты" припарковал свой автомобиль, вышел из него и пошел по своим делам. Успел отойти на несколько метров и увидел, как его автомобиль покатился. Он предпринял попытку остановить автомобиль, но было уже поздно — "Тойота" ударила стоящий рядом "Форд"», — сообщили НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Водитель «Форда» в момент аварии сидел в машине. Когда он увидел, что «Тойота» едет в его сторону, он попытался отъехать, но не успел.







«Водитель "Тойоты" вину признал и пояснил, что на ручник-то он автомобиль поставил, только держит он плохо», — рассказали в «Автоспасе».







Место столкновения





Место ДТП





На прошлой неделе похожий случай был в Нижней Ельцовке — там «Лада Калина» завелась без водителя и устроила ДТП на парковке.