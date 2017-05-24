Новосибирцы начали платить за покупки с помощью телефонов на Android

Android Pay стал доступен новосибирцам
Android Pay стал доступен новосибирцам

Платежный сервис Android Pay стал доступен для жителей России 23 мая — теперь оплачивать покупки с помощью телефона могут не только пользователи iPhone, но и телефонов на базе Adnroid.


О запуске сервиса компания Google сообщила в своем блоге. «Сервис позволяет оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше», — сообщает директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов.


Для работы сервиса пользователям смартфонов на Android необходимо скачать приложение Android Pay в Google Play, затем добавить в него данные своих банковских карт. После этой операции пользователь сможет расплачиваться на кассах, просто разблокировав смартфон и поднеся его к терминалу оплаты NFC. Опции привязки карты для бесконтактной оплаты с помощью телефона появилась и у пользователей мобильных приложений нескольких банков, в том числе Сбербанка и Райффайзенбанка.


Воспользоваться Android Pay можно в любом месте, где установлены бесконтактные терминалы оплаты. Среди компаний-партнеров Google называет «Магнит», «Перекресток», KFC, «Роснефть», Burger King, H&M, Metro, «Ленту», «Пятерочку», «М.Видео» и др. Кроме того, расплачиваться Android Pay можно в приложениях и на сайтах Lamoda, OneTwoTrip или Рамблер/Касса, Uber, S7 и др.


В список банков-партнеров Android Pay входят «АК БАРС», Альфа-Банк, БИНБАНК, ВТБ24, МТС Банк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «Рокетбанк», Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Сбербанк, «Тинькофф Банк», «Точка», Яндекс.Деньги. 23 мая приложения некоторых банков уже предлагали привязать смартфоны к функции Android Pay.


Сегодня корреспонденты НГС.НОВОСТИ убедились, что приложение в городе действительно работает. Для оплаты покупок в магазине «Калибр» на ул. Ленина обладателю телефона Nexus 5X даже не пришлось касаться экрана смартфона — достаточно было просто приложить смартфон, приложение запустилось автоматически, в нем же сохранился электронный чек.


По словам директора по маркетингу Google Россия Дмитрия Кузнецова, Россия стала 11-й страной в мире, где запустился Android Pay. Сегодня у приложения в Google Play 50 млн скачиваний, 177 тыс. оценок, средний рейтинг — 4,0 из 5.


Ранее НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали о технологии бесконтактной оплаты смартфоном — наш корреспондент лично протестировал сервис Apple Pay в магазинах Новосибирска и снял об этом познавательные видео.

Наталья Гредина
Фото Александра Ощепкова

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