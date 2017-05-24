Эскалатор на «Площади Ленина» открыли после затяжного ремонта

Эскалатор открыли на месяц раньше срока
Эскалатор открыли на месяц раньше срока

В новосибирском метрополитене открыли эскалатор на станции «Площадь Ленина».


Средний эскалатор в сторону Вокзальной магистрали закрыли на капитальный ремонт в середине января. Тогда предполагалось, что его откроют только 23 июня. Однако сегодня утром, 24 мая, он уже работал.


«Проходил капитальный ремонт эскалатора, менялись узлы, тяговые цепи, подшипники, настилы — технические детали. Почему успели раньше: в срок были все поставки — очень хорошо сработали все службы в этом плане. Второе — все ресурсы были направлены на решение этой задачи с учетом предстоящего дня города. Подчеркнем, что на качестве это не отразилось, все сделано во время с соблюдением всех технологий», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе новосибирского метрополитена.


Эскалатор сегодня, 24 мая
Эскалатор сегодня, 24 мая


Эскалатор в январе
Эскалатор в январе


Елена Громкова
Фото Анны Золотовой (1), Михаила Руднева (2), Анны Наумцевой (3)

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