В новосибирском дельфинарии появился морской зверь Ляля

Сивуч Ляля приехала в Новосибирск из Ялты

В новосибирском дельфинарии появилось новое животное — сивуч по имени Ляля.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в дельфинарии, сивуч прибыл в Новосибирск из Крыма, где выступал в ялтинском театре морских животных «Акватория». К выступлениям в Новосибирске Лялю готовили больше полугода.





Сивуч Ляля весит 320 кг и питается гольцом.





Справка: Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Также известен как северный морской лев Стеллера. Естественные регионы обитания — северные моря Дальнего Востока России и северо-восточное побережье Северной Америки. Вид внесен в Красную книгу РФ (по данным «Википедии»).









Напомним, новосибирский дельфинарий открылся в августе прошлого года. В феврале посетителям центра разрешили плавать с дельфинами.