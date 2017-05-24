В новосибирском дельфинарии появился морской зверь Ляля

Сивуч Ляля приехала в Новосибирск из Ялты
Сивуч Ляля приехала в Новосибирск из Ялты

В новосибирском дельфинарии появилось новое животное — сивуч по имени Ляля.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в дельфинарии, сивуч прибыл в Новосибирск из Крыма, где выступал в ялтинском театре морских животных «Акватория». К выступлениям в Новосибирске Лялю готовили больше полугода.


Сивуч Ляля весит 320 кг и питается гольцом. 


Справка: Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Также известен как северный морской лев Стеллера. Естественные регионы обитания — северные моря Дальнего Востока России и северо-восточное побережье Северной Америки. Вид внесен в Красную книгу РФ (по данным «Википедии»).



Напомним, новосибирский дельфинарий открылся в августе прошлого года. В феврале посетителям центра разрешили плавать с дельфинами

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой
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