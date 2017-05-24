12-летняя сибирячка поставила рекорд по длине волос

Нина Бычкова

Школьница из Новосибирска Нина Бычкова поставила рекорд России — в 12 лет длина ее волос достигла 139 см.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ мама рекордсменки Ольга Бычкова, Нина учится в 6-м классе школы № 206. Она не подстригалась с рождения. «Пока не хочет [стричься]. Только челку подстригает, даже подравнивать не хочет. Она вокалом у нас занимается.





Как распустит — никто не верит, что это свои волосы. Ухода особого нет — только терпение и время. Подружки не понимают, почему, если она с утра помыла волосы, к обеду не может пойти гулять — они просто не высохли»,





— смеется Ольга.







По ее словам, обычно Нина носит косу. Друзья и знакомые уже привыкли к изюминке Нины, а вот незнакомцы восхищаются, причем не только длине и красоте волос, но и терпением родителей: «[Незнакомые люди] удивляются, как у мамы столько терпения хватает заплетать, расчесывать… <...> Сестренка двоюродная рассказывала: "Смотрю — девочка идет впереди. Думаю, подойду и поближе посмотрю, если хвостик из-под куртки торчит — значит, это Нина"».





Как сообщается на сайте Книги рекордов России, чтобы побить достижение Нины Бычковой, длина волос нового рекордсмена должна быть не меньше 144 см. Однако сама школьница сдаваться не собирается. «Я прочитала, что в Книге рекордов Гиннесса есть девочка из Мексики, у нее [длина волос] — 150 см, вроде как в 12 лет. Нина говорит: "Я буду растить"», — удивляется мама.







Длина волос Нины — 139 см





Напомним, в последний раз Новосибирск попал в Книгу рекордов России в январе этого года, когда жители микрорайона «Стрижи» слепили рекордное число снеговиков.

