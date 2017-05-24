12-летняя сибирячка поставила рекорд по длине волос

Нина Бычкова
Нина Бычкова

Школьница из Новосибирска Нина Бычкова поставила рекорд России — в 12 лет длина ее волос достигла 139 см.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ мама рекордсменки Ольга Бычкова, Нина учится в 6-м классе школы № 206. Она не подстригалась с рождения. «Пока не хочет [стричься]. Только челку подстригает, даже подравнивать не хочет. Она вокалом у нас занимается.


Как распустит — никто не верит, что это свои волосы. Ухода особого нет — только терпение и время. Подружки не понимают, почему, если она с утра помыла волосы, к обеду не может пойти гулять — они просто не высохли», 


— смеется Ольга.


По ее словам, обычно Нина носит косу. Друзья и знакомые уже привыкли к изюминке Нины, а вот незнакомцы восхищаются, причем не только длине и красоте волос, но и терпением родителей: «[Незнакомые люди] удивляются, как у мамы столько терпения хватает заплетать, расчесывать… <...> Сестренка двоюродная рассказывала: "Смотрю — девочка идет впереди. Думаю, подойду и поближе посмотрю, если хвостик из-под куртки торчит — значит, это Нина"».


Как сообщается на сайте Книги рекордов России, чтобы побить достижение Нины Бычковой, длина волос нового рекордсмена должна быть не меньше 144 см. Однако сама школьница сдаваться не собирается. «Я прочитала, что в Книге рекордов Гиннесса есть девочка из Мексики, у нее [длина волос] — 150 см, вроде как в 12 лет. Нина говорит: "Я буду растить"», — удивляется мама.


Длина волос Нины — 139 см
Длина волос Нины — 139 см


Напомним, в последний раз Новосибирск попал в Книгу рекордов России в январе этого года, когда жители микрорайона «Стрижи» слепили рекордное число снеговиков.

Кирилл Шматков
Фото предоставлены Ольгой Бычковой

Прочтений: 13781
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (85)85
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено