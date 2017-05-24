В Новосибирск идут грозовые дожди

Вечером Новосибирск ждет гроза
Вечером Новосибирск ждет гроза

Сегодня вечером, 24 мая, в Новосибирск придут грозовые дожди с сильным ветром.


«Погода будет меняться, уже сегодня к вечеру. Связано это с тем, что холодные фронты, которые оказывали влияние на Урал и Омскую область, смещаются на территорию юга Западной Сибири. Система холодных контрастных фронтов смещается и в связи с этим мы ожидаем прохождение сегодня —


если говорить по городу, то это ближе, конечно, к вечеру, в ночь — грозовых дождей с усилением ветра на ближайшие сутки до 22 м/с»,


— рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


По данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня днем будет +23…+25 градусов. 25 мая — от +17 до +19 градусов, а 26-го — от +15 до +17 градусов.


В ночь на 26 мая по северо-западу НСО температуры опустятся до +4…+9, местами заморозки до –1…–2 градусов. Днем будет  от +10 до +15 градусов. Заморозки здесь будут и 27 мая.


«27 мая территория НСО окажется под влиянием южных ветров, температурный фон повысится — днем 20–25 градусов», — добавила Лапчик.


На вчерашний день в Новосибирской области синоптики прогнозировали температуру до +32 градусов.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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