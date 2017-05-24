Футбольная болельщица из Новосибирска оказалась самой нежной в России


Анна на конкурсе «Мисс ФК "Сибирь"»
Анна на конкурсе «Мисс ФК "Сибирь"»

Новосибирская модель Анна Дементьева получила титул «Мисс Нежность» на конкурсе красоты среди футбольных болельщиц «Мисс ФНЛ-Фонбет».


Финал конкурса прошел вчера, 23 мая, в Москве.


«Первый в истории всероссийский конкурс на самую-самую болельщицу команды Футбольной Национальной Лиги прошел в Москве в концертно-развлекательном клубе GoldenPalace. В решающем этапе приняли участи 19 девушек, каждая из которых стала победительницей аналогичного конкурса в своем клубе», — сообщает ФНЛ.


Победительницей конкурса стала представительница ярославского «Шинника» Карина Сулейманова, вице-мисс стала Екатерина Полянина (красноярский «Енисей»).


Победительница конкурса

Остальным участницам также жюри присудило различные титулы, например, «Мисс Пластичность», «Мисс Грация», «Мисс Романтичность». 


Анна Дементьева из Новосибирска стала «Мисс Нежность».


Анна Дементьева
Анна Дементьева

Анна отправилась на российский этап конкурса после того, как в середине апреля победила в конкурсе «Мисс ФК "Сибирь"».

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1), instagram.com/fnleague (2), instagram.com/rblesk (3), предоставлено ФК «Сибирь»

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