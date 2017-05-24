Новосибирцы рассказали о возмущающем требовании в вакансиях

72 % опрошенных посчитали несправедливым отказ в работе из-за внешности

Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил, как новосибирцы относятся к требованиям к внешности в вакансиях.







Сотрудники сайта опросили 890 человек и выяснили, что эти требования вызывают противоречивые эмоции.







«Каждый пятый опрошенный житель Новосибирска признался, что выбор сотрудника по внешним данным заставляет сомневаться в адекватности работодателя. Каждый шестой опрошенный разделяет иронию работодателя,





каждый восьмой испытывает возмущение, а каждый десятый расстраивается из-за несоответствующей внешности.





Большинству (43 %) безразличны такие условия в вакансии», — передают специалисты Зарплаты.ру.







Кроме того, аналитики выяснили, что с вакансиями, в которых указаны требования к внешнему виду работника, в том числе стилю одежды, сталкивались 51 % опрошенных. Почти половина горожан признались — им знакомы случаи отказа работодателей из-за несоответствующей внешности.





При этом 72 % считают такой отказ несправедливым.







«Чаще всего требования к внешнему виду предъявляются к администраторам и секретарям, сотрудникам офисов, а также продавцам. Интересно, что половина опрошенных горожан считают, что работодатель имеет полное право указывать критерии внешности будущего сотрудника», — отмечают специалисты.







Также у новосибирцев спрашивали, станут ли они откликаться на вакансию, если их внешность не подходит под указанные критерии.







«22 % признались, что пройдут мимо такой вакансии, поскольку сразу понятно, что они не подходят. 37 % более настойчивых горожан попробуют пробиться в интересующую компанию за счет своих навыков и знаний. Большинство же опрошенных (40 %) заявили, что не станут тратить время на компанию, в которой внешность кандидата важнее опыта», — сообщили в Зарплате.ру.







На прошлой неделе Зарплата.ру рассказывала о том, что новосибирские компании раздражает в молодых специалистах.