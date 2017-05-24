Водолазы вычистили дно Оби на пляже «Наутилус»

Водолаз Муниципальной аварийно-спасательной службы
Водолаз Муниципальной аварийно-спасательной службы

Накануне, 23 мая, спасатели-водолазы  Муниципальной аварийно-спасательной службы обследовали 10 тыс. кв. м дна на пляже «Наутилус» в Новосибирске.


«Из-под воды был извлечен всевозможный мусор, также крупногабаритные камни и топляк», — сообщают представители МАСС.


Спасатели также отметили, что жители города смогут купаться здесь, однако комиссия еще должна признать пляж годным для этого. 


Вчера НГС.НОВОСТИ публиковали репортаж о том, как новосибирцы вышли на пляж, чтобы отдохнуть в жаркий день.

Елена Громкова
Фото vk.com/mass54

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