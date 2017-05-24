Водолазы вычистили дно Оби на пляже «Наутилус»

Водолаз Муниципальной аварийно-спасательной службы

Накануне, 23 мая, спасатели-водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы обследовали 10 тыс. кв. м дна на пляже «Наутилус» в Новосибирске.







«Из-под воды был извлечен всевозможный мусор, также крупногабаритные камни и топляк», — сообщают представители МАСС.







Спасатели также отметили, что жители города смогут купаться здесь, однако комиссия еще должна признать пляж годным для этого.







Вчера НГС.НОВОСТИ публиковали репортаж о том, как новосибирцы вышли на пляж, чтобы отдохнуть в жаркий день.