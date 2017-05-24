Два человека застряли в разбившейся «Тойоте» на Мочищенском шоссе

Toyota Carina
Toyota Carina

Вечером 23 мая в Новосибирске на Мочищенском шоссе в салоне «Тойоты» зажало водителя и пассажира.


«Столкновение Nissan Almera и Toyota Carina произошло около 22:00 на перекрестке Мочищенского шоссе и ул. Жуковского. "Ниссан" двигался по Мочищенскому шоссе со стороны Красного проспекта, "Тойота" — во встречном направлении. На перекрестке "Ниссан" при повороте налево не пропустил "Тойоту", из-за чего автомобили столкнулись. От удара "Карину" отбросило в столб», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В результате пассажира и водителя «Тойоты» зажала в салоне груда металла — машину разрезали спасатели, чтобы вытащить пострадавших. Степень их увечий представителям «Автоспаса» неизвестна.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.



Среди недавних аварий на Мочищенском шоссе было ДТП, которое случилось 7 мая — в тот день кроссовер «КИА» смял «Тойоту».

Елена Громкова
Видео и скриншот youtube.com, канал Автоспас Мобильное приложение 

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