Огромный спортивный парк под Новосибирском начнут строить в следующем году

Вид с горы на реку Бердь

В 2018 году начнется строительство парка туризма, спорта и отдыха «Салаир» — он будет расположен в 100 км от Новосибирска, на горе Скакуша в Маслянинском районе НСО.





О начале строительства объекта 23 мая рассказал гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) Александр Зырянов на совещании у губернатора региона Владимира Городецкого, сообщает «Интерфакс».







Предполагается, что это будет круглогодичный курорт, расположенный на территории 100 га. На территории парка будут расположены стадионы, канатные дороги, контактный зоопарк и места для рыбалки. Помимо развлекательной сферы в парке построят санатории с водно-оздоровительными комплексами и детские центры реабилитации.







АИР оценивает общий объем инвестиций в 2 млрд руб. Зырянов предположил, что ежегодно парк будут посещать 350–400 тыс. человек, а открытие парка планируется на 2020 год, сообщает информагентство.







Напомним, Агентство инвестиционного развития региона объявило о поиске инвестора в феврале 2016 года, сама идея парка появилась еще в 2009 году.