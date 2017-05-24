Лишний шкаф позволил новосибирцам больше заработать на аренде квартир

Средняя стоимость аренды новосибирской квартиры с мебелью — 16,6 тыс. руб. 
Средняя стоимость аренды новосибирской квартиры с мебелью — 16,6 тыс. руб. 

Арендные квартиры без предметов первой необходимости оказались на 16 % дешевле, но менее востребованны.


К такому выводу пришли аналитики N1.RU по итогам исследования около 6 тыс. вариантов квартир и запросов пользователей. По их данным, средняя стоимость аренды квартиры с мебелью и холодильником составляет 16,6 тыс. руб. — это на 2,6 тыс. руб. или 16 % дороже среднего предложения без предметов первой необходимости. При этом пользователи на 34 % чаще интересуются именно меблированными квартирами.


«90 % квартир на рынке — это объекты со всей необходимой для жизни мебелью, однако число квартир, в которых собственник отмечает только наличие мебели, больше, чем тех, кто указывает холодильник, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Судя по всему, лишний шкаф и диван у собственников жилья оказывается в запасе чаще, чем холодильник, а специально покупать крупную бытовую технику для арендаторов многие не спешат».


Больше всего предложений меблированных квартир, по оценке аналитиков, находится в более старых районах — Железнодорожном и Центральном, а самое низкое число таких предложений в Калининском районе.


Ранее исследование, проведенное в мае, показало, что недорогие квартиры на окраинах Новосибирска потеряли в цене 3 % за год.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

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