Двое мужчин на «Лексусе» заделали ямы на разбитой дороге

Добровольцы ремонтируют дорогу на «ОбьГЭС»
Добровольцы ремонтируют дорогу на «ОбьГЭС»

Вечером 23 мая двое мужчин на «Лексусе» заделывали ямы на участке дороги в микрорайоне «ОбьГЭС».


Жительница Новосибирска Наталья Демченко около 17:00 сняла на видео, как двое добровольцев засыпают ямы на проезде от автозаправки «Норд-Нск» до улицы Варшавской. 


На кадрах видно, как двое мужчин выгружают из прицепа «Лексуса» дорожные материалы и укладывают их в ямы на дороге. 


«Эта дорога, сколько я себя помню, была убитой. И сегодня — от асфальтированного поворота до самой заправки — ее на "Лексусе" закидывали. Этот участок никто никогда не делал — там постоянные ямы, весной — постоянное болото, проехать невозможно. На машине на старую заправку едешь, там некоторые машины встают. Такую картину мы сегодня увидели первый раз», — рассказала НГС.НОВОСТИ Наталья Демченко.


Наталья описала примерные границы участка, который заделали добровольцы, — его длина составляет около 350 м.


Проезд, который ремонтировали добровольцы в микрорайоне «ОбьГЭС»
Проезд, который ремонтировали добровольцы в микрорайоне «ОбьГЭС»


Это не первый случай, когда жители микрорайона «ОбьГЭС» сами берутся за ремонт дорог. В прошлом году мужчина, пожелавший не называть свое имя, объяснил, что живет на ул. Молодости и решил заняться ремонтом до дачных участков — для работ он использовал лишний бетон. В августе 2016 года он забетонировал 50 метров дорог



Мария Шевлягина 
Фото предоставлено Натальей Демченко (1), скриншот 2ГИС (2)
Видео предоставлено Натальей Демченко

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