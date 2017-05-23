Двое мужчин на «Лексусе» заделали ямы на разбитой дороге

Добровольцы ремонтируют дорогу на «ОбьГЭС»

Вечером 23 мая двое мужчин на «Лексусе» заделывали ямы на участке дороги в микрорайоне «ОбьГЭС».





Жительница Новосибирска Наталья Демченко около 17:00 сняла на видео, как двое добровольцев засыпают ямы на проезде от автозаправки «Норд-Нск» до улицы Варшавской.





На кадрах видно, как двое мужчин выгружают из прицепа «Лексуса» дорожные материалы и укладывают их в ямы на дороге.





«Эта дорога, сколько я себя помню, была убитой. И сегодня — от асфальтированного поворота до самой заправки — ее на "Лексусе" закидывали. Этот участок никто никогда не делал — там постоянные ямы, весной — постоянное болото, проехать невозможно. На машине на старую заправку едешь, там некоторые машины встают. Такую картину мы сегодня увидели первый раз», — рассказала НГС.НОВОСТИ Наталья Демченко.







Наталья описала примерные границы участка, который заделали добровольцы, — его длина составляет около 350 м.







Проезд, который ремонтировали добровольцы в микрорайоне «ОбьГЭС»





Это не первый случай, когда жители микрорайона «ОбьГЭС» сами берутся за ремонт дорог. В прошлом году мужчина, пожелавший не называть свое имя, объяснил, что живет на ул. Молодости и решил заняться ремонтом до дачных участков — для работ он использовал лишний бетон. В августе 2016 года он забетонировал 50 метров дорог.







