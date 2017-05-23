Прославленный режиссер приедет в Новосибирск в день премьеры нового фильма

Андрей Звягинцев

Режиссер из Новосибирска Андрей Звягинцев приедет в родной город в день старта показов нового фильма «Нелюбовь».





Руководство кинотеатра «Победа» пригласило режиссера Андрея Звягинцева принять участие в творческой встрече в день открытия показа нового фильма «Нелюбовь». Картина вошла в основной конкурс 70-го международного Каннского кинофестиваля и вызвала восторженные отклики публики.







В фильме описывается история супружеской пары, которая переживает тяжелый развод. В этот неудачный момент пропадает 12-летний сын главных героев, их сыграли Марьяна Спивак и Алексей Розин.







«1 июня фильм выходит в российском прокате, но ему еще не выдали прокатное удостоверение, поэтому фильм еще пока не стоит в расписании. Мы надеемся, что это случится [получение прокатного удостоверения] в ближайшее время. Успех на Каннском фестивале подогрел интерес публики. На 90 % мы верим, что все пройдет как планируется», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы кинотеатра Лидия Маркова.







Организаторы встречи в «Победе» надеются провести встречу со Звягинцевым перед просмотром фильма и обсудить с ним концовку после сеанса.





«Звягинцев всегда поддерживал самые теплые отношения с руководством кинотеатра, и "Левиафан" зрители могли увидеть задолго до официальной премьеры в России.





Естественно, премьеру он решил тоже сделать в Новосибирске», — добавила Маркова.





Напомним, оглашение победителей 70-го Каннского кинофестиваля состоится 28 мая. В основном конкурсе кроме «Нелюбви» представлены 18 фильмов, среди которых «Сияние» Наоми Кавасе, «Кроткая» Сергея Лозницы, «Роковое искушение» Софии Копполы, «Двуличный любовник» Франсуа Озона, драма «Хэппи Энд» Михаэля Ханеке и др.

