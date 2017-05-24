На месте бара на улице Ленина откроется супермаркет из Санкт-Петербурга

На открытии супермаркета «Лента» на ул. Геодезической

Большую часть помещения закрытого бара «Тинькофф» займет супермаркет сети «Лента», который должен стать 3-м магазином сети этого формата в Новосибирске и 4-м в области.







Информация о том, что арендатором помещения на ул. Ленина, 29, которое долгое время занимал бар «Тинькофф», стала сеть «Лента», появилась на сайте компании «Райдекс» (брокер объектов недвижимости). Брокер ищет арендатора помещения на 150 кв. м в подвале и указывает на своем сайте, что основную часть площадей по этому адресу займет «Лента». Запрос НГС.НОВОСТИ об открытии магазина на ул. Ленина, накануне направленный в «Ленту», пока остался без ответа. Тем не менее заключение договора с ритейлером подтвердил генеральный директор ООО «Новосибаренда» Вячеслав Илюшин — эта компания в конце 2016 года выкупила у муниципалитета помещения бывшего ресторана «Тинькофф» за 60 млн руб. По словам Илюшина, в помещении ведется ремонт, и супермаркет может начать работу уже в июле.





«Тинькофф» закрылся на ул. Ленина в начале 2016 года





«Тинькофф» проработал по этом адресу 13 лет — он был открыт в Новосибирске компанией Олега Тинькова в 2003 году. Бизнесмен впоследствии продал как бренд, так и сеть одноименных баров, которые были или закрыты, или переформатированы. Однако заведение в Новосибирске сохранило имя, оставаясь до конца 2015 года единственным баром с таким названием. В начале 2016 года бар был закрыт, однако на фасаде до сих пор висит вывеска бара, а на дверях пылится объявление о том, что заведение «закрыто в связи с техническим ремонтом».







Супермаркет — новый формат для «Ленты», которая первоначально развивалась исключительно за счет гипермаркетов. Первый супермаркет «Ленты» в Новосибирске открылся в феврале этого года в ТЦ «Амстердам» на ул. Геодезической.

