Новосибирцам показали звездные туфли в форме банановой кожуры

Израильский дизайнер Коби Леви привез в Новосибирск свою коллекцию необычной обуви
Израильский дизайнер Коби Леви привез в Новосибирск свою коллекцию необычной обуви

Израильский дизайнер Коби Леви, создающий неординарные шедевры для таких звезд, как Леди Гага, Ферджи и Вупи Голберг, на закрытом показе в кинотеатре «Победа» представил свою неординарную коллекцию обуви. Мастер лично присутствовал на выставке и с удовольствием делал селфи с гостями.


Вечером 23 мая на 4-м этаже кинотеатра «Победа» собрались ценители моды и просто желающие посмотреть на творения знаменитого обувщика. Среди первых посетителей выставки оказались корреспонденты НГС.НОВОСТИ.


На создание этой модели Коби Леви вдохновили чирлидерши и птицы
На создание этой модели Коби Леви вдохновили чирлидерши и птицы


Удивление и восторг — первые эмоции, которые можно было увидеть на лицах посетителей, особенно девушек. Обувь брали в руки, фотографировали и выкладывали снимки в соцсети. 


Внимание посетителей выставки привлекли модели с каблуком-фламинго
Внимание посетителей выставки привлекли модели с каблуком-фламинго


«Я бы себе такие не взяла», — делилась впечатлением девушка, рассматривая туфли. Дамы рядом с энтузиазмом обсуждали, сколько они могут стоить и где их купить.


Создавая эти туфли, Коби Леви ориентировался на сценические образ Мадонны начала 1990-х
Создавая эти туфли, Коби Леви ориентировался на сценические образ Мадонны начала 1990-х


Вдоль стен были развешаны фотографии самых ярких шедевров. Среди них были туфли, на создание которых Коби Леви вдохновила сама Мадонна.


Среди посетителей выставки была замечена руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова
Среди посетителей выставки была замечена руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова


Гости фотографировались и с самими экспонатами, и с изображениями моделей, которые не удалось привезти в Новосибирск. 


«Скульптурная» обувь в форме банановой кожуры
«Скульптурная» обувь в форме банановой кожуры


Дизайнер называет эту модель chewing gum 
Дизайнер называет эту модель chewing gum 


Гвоздем программы стали туфли с каблуком-жвачкой, растянутой от пола, и банановые сабо. По словам Коби Леви, обувь с каблуком, напоминающим прилипшую к пятке жевательную резинку, входят в число его самых любимых моделей.

24 мая в 14:00 в «Победе» можно посмотреть на творения Коби Леви. Выставка продлится всего 1 день.


Ранее дизайнер рассказал, что самые дорогие туфли в его коллекции стоят порядка 3000 долл. и стоимость зависит от «нормальности» модели. 

Алёна Золотухина 
Фото Ольги Бурлаковой

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