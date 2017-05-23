Новосибирец оплатил 136 штрафов, чтобы не лишиться Toyota Camry

Риск остаться без машины заставил новосибирца погасить долги по штрафам

35-летний житель Новосибирска погасил 136 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму более 150 тыс. руб. после того, как его конфискованный автомобиль выставили на продажу судебные приставы.





После того как новосибирец накопил долги по штрафам, приставы ограничили ему права на управление автомобилем и арестовали банковские счета. Всего мужчина должен заплатить более 150 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УФССП по НСО.





«Бессчетное количество недовольств посыпалось из уст неплательщика в адрес должностных лиц, однако пустословие не помогло ему ни снова сесть за руль горячо любимого автомобиля Toyota Camry, ни распоряжаться своими банковскими счетами», — рассказали приставы.







По приходе должника в отделение приставы арестовали и машину. Приехавший отец мужчины оплатил часть задолженности, однако сотрудники управления не отдали арестованный автомобиль, объяснив, что машина будет возвращена только после погашения всего долга.







Всю задолженность новосибирец оплатил только после выставления автомобиля на продажу, добавили в УФССП. Также с должника взыскали исполнительный сбор в размере более 120 тыс. руб.







В мае жительница Новосибирска притворилась своей матерью, чтобы не платить свои долги по кредиту.