Борцы с незаконными парковками заставили убрать конусы с улицы Горького

Новосибирцы Денис Новичков и Антон Соколов борются с незаконной парковкой на улицах Новосибирска

Новосибирцы Денис Новичков и Антон Соколов, известные борьбой с захватами муниципальных парковок, опубликовали в YouTube новый ролик — конфликт на парковке возле офиса «Новосибхлеба» на ул. Максима Горького, 51.





«Ехали мимо… Увидели нашу знакомую женщину, мы с ней уже встречались. Когда-то у нее были другие заграждения, металлические, прямо с номерами автомобилей. В первом ролике это было. А сейчас обнаружили [там] конусы. Припарковались. Вызвали полицию», — рассказал Денис Новичков.





Охранник, заявляют общественники, вел себя грубо, не представлялся, а даже предлагал встретиться с общественниками после работы и «поправить очечки».





«Как только приехали сотрудники полиции, он вообще изменился — такой тихий стал, такой вежливый. Сначала он нам говорил, что это он там ставил, а когда приехала полиция, говорил, что это какой-то дворник Димка. Все, наверное, на дворника Диму и повесят», — сообщил Денис. Конусы исчезли еще до приезда полицейских — представители МВД лишь объяснили охраннику и женщине, что выставлять конусы на общественную парковку нельзя, и приняли от общественников заявление о возможном правонарушении ст. 12.33 КоАП (умышленное создание помех в дорожном движении, наказание для юрлиц — штраф до 300 тыс. руб.).





Как заявила НГС.НОВОСТИ помощник генерального директора компании «Новосибхлеб» Нина Ядрова, конус у дороги поставили исключительно для того, чтобы можно было подъехать машине арендаторов для разгрузки мебели.





«Это было временное явление, и пластмассовый конус никому не мешал… Они (общественники. — И.К.) злоупотребляют своими правами. <…> Есть цепи, которые вон на [ул.] Урицкого. Никого они не интересуют. Почему-то всех интересует "Новосибхлеб". <…> Я вообще считаю, что у них (у общественников. — И.К.) к нам предвзятое отношение», — заметила Нина Ядрова.







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