Две иномарки вылетели на тротуар после аварии на Красном проспекте

Toyota и Suzuki на тротуаре Красного проспекта

Днем 23 мая на перекрестке Красного проспекта и ул. Д.Донского Toyota Platz и Suzuki Grand Vitara выбросило на тротуар после столкновения.







Авария произошла в 16:40 сегодня, 23 мая.







«Suzuki двигалась по Красному со стороны ул. Северная, Toyota — по Д.Донского со стороны ул. Дачная.





Водитель Toyota выехал на перекресток под знак "Уступи дорогу" и не пропустил Suzuki.





В итоге Suzuki врезается в Toyota и после удара оба по инерции выбрасывает в сторону тротуара», — сообщили НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Пользователи соцсетей сообщают, что в аварии никто не пострадал. Информация уточняется.







Напомним, на этих выходных водитель КамАЗа, пытаясь избежать столкновения с пешеходом, резко выкрутил руль — грузовик опрокинулся на газон напротив ТРЦ «Аура».

