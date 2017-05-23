Две иномарки вылетели на тротуар после аварии на Красном проспекте
Днем 23 мая на перекрестке Красного проспекта и ул. Д.Донского Toyota Platz и Suzuki Grand Vitara выбросило на тротуар после столкновения.
Авария произошла в 16:40 сегодня, 23 мая.
«Suzuki двигалась по Красному со стороны ул. Северная, Toyota — по Д.Донского со стороны ул. Дачная.
Водитель Toyota выехал на перекресток под знак "Уступи дорогу" и не пропустил Suzuki.
В итоге Suzuki врезается в Toyota и после удара оба по инерции выбрасывает в сторону тротуара», — сообщили НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Пользователи соцсетей сообщают, что в аварии никто не пострадал. Информация уточняется.
Напомним, на этих выходных водитель КамАЗа, пытаясь избежать столкновения с пешеходом, резко выкрутил руль — грузовик опрокинулся на газон напротив ТРЦ «Аура».
Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus