Две иномарки вылетели на тротуар после аварии на Красном проспекте

Toyota и Suzuki на тротуаре Красного проспекта
Toyota и Suzuki на тротуаре Красного проспекта

Днем 23 мая на перекрестке Красного проспекта и ул. Д.Донского Toyota Platz и Suzuki Grand Vitara выбросило на тротуар после столкновения.  


Авария произошла в 16:40 сегодня, 23 мая.


«Suzuki двигалась по Красному со стороны ул. Северная, Toyota — по Д.Донского со стороны ул. Дачная. 


Водитель Toyota выехал на перекресток под знак "Уступи дорогу" и не пропустил Suzuki. 


В итоге Suzuki врезается в Toyota и после удара оба по инерции выбрасывает в сторону тротуара», — сообщили НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Пользователи соцсетей сообщают, что в аварии никто не пострадал. Информация уточняется. 


Напомним, на этих выходных водитель КамАЗа, пытаясь избежать столкновения с пешеходом, резко выкрутил руль — грузовик опрокинулся на газон напротив ТРЦ «Аура». 

Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus 

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