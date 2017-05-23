Определены даты отключений горячей воды еще в 3 районах Новосибирска

Горячую воду отключат еще в 3 районах Новосибирска

29 мая в двух районах Новосибирска из-за гидравлических испытаний будет отключена подача горячей воды.





Специалисты компании «СИБЭКО» приступят к гидравлическим испытаниям по зоне ТЭЦ-4 и завершат работу к 5 июня, сообщил сегодня пресс-центр мэрии Новосибирска.





Горячую воду отключат с вечера 28 мая, отключения продлятся до 5 июня. При этом в мэрии предупредили, что подача воды может быть восстановлена и позже — до 9 июня.







В зону отключения горячей воды попадают дома в Заельцовском и Калининском районах — по ул. Аэропорт, ул. Бардина, ул. Минина, ул. Светлановской, ул. Катодной, ул. Северной, ул. Весенней, ул. Тимирязева, ул. Вавилова, ул. Дачной, ул. Перевозчикова, Красному проспекту (от пл. Калинина до ул. Северной), ул. Дмитрия Донского, ул. Залесского, ул. Жуковского, ул. Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), ул. Плановой (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), ул. Танковой, ул. Кавалерийской, ул. Новой, ул. Овражной, ул. Каунасской, ул. Кропоткина, ул. Деповской, ул. Пулеметной.







С 1 по 9 июня также будут проводится работы по зоне ТЭЦ-3 и Кировской районной котельной № 1. Крайний срок восстановления горячего водоснабжения — 12 июня.







Под испытание попадают сети, расположенные в Ленинском и Кировском районах — по ул. Петропавловской, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Дружбы, ул. Серафимовича, ул. Римского-Корсакова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, ул. Вертковской, ул. Степной, ул. Пархоменко, ул. Плахотного, ул. Котовского, ул. Тульской, ул. Бурденко, ул. Бетонной, ул. Мира, Северо-Чемскому жилмассиву, п. Затон, ул. 2-й Станционной, ул. Широкой, ул. Невельского, ул. Колхидской, ул. Спортивной, ул. Филатова, ул. Титова, ул. Оборонной, ул. Волховской, Троллейному жилмассиву, Западному и Юго-Западному жилмассивам, жилмассиву «Чистая слобода», ул. Петухова, ул. Зорге, ул. Виктора Уса, ул. Палласа, Акатуйскому жилмассиву, Северному проезду.







Напомним, 15 мая от горячей воды были отключены 6 районов в правобережной части Новосибирска.