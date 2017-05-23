Маршрут троллейбуса закрыли на полмесяца из-за ремонта теплотрассы

Движение троллейбуса № 36 приостановлено до начала июня

В Новосибирске полмесяца не будет ходить троллейбус № 36 «Ул. Лазурная – станция метро "Заельцовская"».





Движение приостановлено с 23 мая по 5 июня.





«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы на пересечении ул. Фрунзе и ул. Мичурина», — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.





Схема движения троллейбуса № 36





В мэрии пояснили, что вместо троллейбуса можно будет воспользоваться автобусом № 95 «ПКиО "Заельцовский" – ул. Татьяны Снежиной» либо маршрутками № 2 «Вокзал "Новосибирск-Главный" – ул. Татьяны Снежиной» и № 46 «Ул. Железнодорожная – ул. Татьяны Снежиной». Схемы движения этих маршрутов остаются без изменений.





На прошлой неделе на маршруте следования троллейбуса № 36 произошла коммунальная авария на теплосети. Читатель НГС.НОВОСТИ рассказал, что 17 мая на перекрестке ул. Фрунзе и Мичурина разрушился асфальт и из-под земли хлынула горячая вода.