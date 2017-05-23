В мэрии назвали дату закрытия набережной Оби на ремонт

Променадная зона набережной будет закрыта после Дня города
Променадная зона набережной будет закрыта после Дня города

Власти Новосибирска ограничат зоны набережной, где будет идти реконструкция, — первый участок закроют после Дня города, который в этом году выпадает на 25 июня. 


«Набережная не будет вся полностью закрыта. Это будет какими-то этапами, — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — С подрядчиками, которые выиграют конкурс, еще раз обговорим, как будет закрываться-открываться набережная».


По ее словам, ограничения будут на разных участках в разное время и начнутся только после Дня города, который выпадает в этом году на 25 июня. На первом этапе доступ закроют к зоне променада и сцены. Верхняя часть набережной в этот период будет открыта. 


23 мая московское конструкторское бюро «Стрелка» и новосибирское архитектурное бюро «Адаптик-А» представили мэру Анатолию Локтю дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной, сообщили в пресс-центре мэрии.


«С самых первых дней работы ко мне поступало много обращений горожан, письменных и устных, с просьбой привести в порядок набережную. Она начала превращаться в злачное место, где невозможно погулять с детьми, отдохнуть семьёй. Наши планы вылились в конкретный проект, над которым мы работали продолжительное время, и в итоге подкрепились федеральным финансированием», — напомнил мэр на презентации проекта.


Как сообщалось ранее, Михайловская набережная попала в программу «Формирование современной городской среды». Это значит, что все работы по благоустройству выполнят за счет федеральной и областной субсидий. Проект рассчитан до 2022 года. Общая площадь благоустройства — 15,7 га. В этом году должен быть закончен первый этап на 7 га набережной, на который выделено 140 млн руб. 

Анна Богданова
Фото Анны Золотовой

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