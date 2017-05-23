В мэрии назвали дату закрытия набережной Оби на ремонт

Променадная зона набережной будет закрыта после Дня города

Власти Новосибирска ограничат зоны набережной, где будет идти реконструкция, — первый участок закроют после Дня города, который в этом году выпадает на 25 июня.







«Набережная не будет вся полностью закрыта. Это будет какими-то этапами, — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — С подрядчиками, которые выиграют конкурс, еще раз обговорим, как будет закрываться-открываться набережная».







По ее словам, ограничения будут на разных участках в разное время и начнутся только после Дня города, который выпадает в этом году на 25 июня. На первом этапе доступ закроют к зоне променада и сцены. Верхняя часть набережной в этот период будет открыта.





23 мая московское конструкторское бюро «Стрелка» и новосибирское архитектурное бюро «Адаптик-А» представили мэру Анатолию Локтю дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной, сообщили в пресс-центре мэрии.







«С самых первых дней работы ко мне поступало много обращений горожан, письменных и устных, с просьбой привести в порядок набережную. Она начала превращаться в злачное место, где невозможно погулять с детьми, отдохнуть семьёй. Наши планы вылились в конкретный проект, над которым мы работали продолжительное время, и в итоге подкрепились федеральным финансированием», — напомнил мэр на презентации проекта.







Как сообщалось ранее, Михайловская набережная попала в программу «Формирование современной городской среды». Это значит, что все работы по благоустройству выполнят за счет федеральной и областной субсидий. Проект рассчитан до 2022 года. Общая площадь благоустройства — 15,7 га. В этом году должен быть закончен первый этап на 7 га набережной, на который выделено 140 млн руб.

