Треть всех детей в НСО живет в бедных семьях

Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой

В Новосибирской области выросло число детей, живущих в бедных семьях.


Об этом сегодня, 23 мая, на сессии Законодательного собрания НСО заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Зябрева. 


Омбудсмен считает, что каждый третий ребенок из-за низкого материального благополучия родителей не получает все необходимые возможности для развития. 


Помимо этого, в текущем году серьезно ухудшится ситуация с зачислением ребенка в детский сад: в 2017 году поступить в детсад должно 7562 ребенка, в прошлом году эта цифра была в 1,5 раза меньше. «Скорее всего, обеспечить всех желающих местами в детских садах не удастся», — цитирует Любовь Зябреву пресс-служба Заксобрания области.


Она отметила, что получить путевки в детсады не смогут родители, которые не поставили ребенка в очередь с рождения, а также вновь прибывшие в Новосибирскую область. 


В начале мая стало известно, что в Ленинском районе откроется новый детский сад на 220 мест — он придет на смену детдому, ранее располагавшемуся в этом здании.  

Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой

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