Треть всех детей в НСО живет в бедных семьях

Фото Ольги Бурлаковой

В Новосибирской области выросло число детей, живущих в бедных семьях.





Об этом сегодня, 23 мая, на сессии Законодательного собрания НСО заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Зябрева.





Омбудсмен считает, что каждый третий ребенок из-за низкого материального благополучия родителей не получает все необходимые возможности для развития.





Помимо этого, в текущем году серьезно ухудшится ситуация с зачислением ребенка в детский сад: в 2017 году поступить в детсад должно 7562 ребенка, в прошлом году эта цифра была в 1,5 раза меньше. «Скорее всего, обеспечить всех желающих местами в детских садах не удастся», — цитирует Любовь Зябреву пресс-служба Заксобрания области.







Она отметила, что получить путевки в детсады не смогут родители, которые не поставили ребенка в очередь с рождения, а также вновь прибывшие в Новосибирскую область.







В начале мая стало известно, что в Ленинском районе откроется новый детский сад на 220 мест — он придет на смену детдому, ранее располагавшемуся в этом здании.