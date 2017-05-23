Премьера нового «Твин Пикс» приковала новосибирцев к телевизору

Главный герой сериала — агент ФБР Дейл Купер
Главный герой сериала — агент ФБР Дейл Купер

Во время показа премьерных эпизодов культового сериала «Твин Пикс» в 4 раза больше новосибирцев смотрели канал ТВ-3, на котором шла трансляция, — такие данные привели аналитики «Электронного города».


Российская премьера третьего сезона сериала «Твин Пикс» состоялась вечером 22 мая на телеканале ТВ-3. 3-й сезон сериала Дэвида Линча вышел через 25 лет после окончания 2-го, во многом сохранив прежний актерский состав. Российская телевизионная премьера состоялась на день позже мировой — в США первый эпизод третьего сезона показали вечером в воскресенье, 21 мая, в эфире телеканала Showtime компании CBS.


По данным службы мониторинга телевидения «Электронного города», российская премьера «Твин Пикса» собрала у экранов 0,5 % новосибирцев от всех смотревших телевизор в этот вечер. По оценкам компании, обычно в это время на ТВ-3 доля аудитории в Новосибирске ниже в 3–4 раза. Для сравнения: популярную передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале, которая шла в то же время, посмотрело 5 % от всей аудитории города. 


«Для репрезентативной выборки и исследованиям по Новосибирску достаточно 600 человек, поэтому данные "Электронного города" можно экстраполировать на весь город», — сообщил НГС.НОВОСТИ руководитель службы маркетинговых коммуникаций компании «Электронный город» Дмитрий Мишин.  


«По факту получилось, что особого ажиотажа сериал не вызвал. Отчасти это из-за того, что у аудитории была небольшая информированность, зритель не видел рекламы, что новый сезон будут показывать на ТВ-3. С другой стороны, Amediateka, которой принадлежат права на распространение контента [везде сообщала], что 22-го числа второй сезон, смотрите новые серии со всем миром, —  и я, не будучи поклонником этого сериала, об этой премьере знал. Тем не менее для ТВ-3 это неплохой результат», — считает Дмитрий Мишин. 


Возможно, новосибирцы смотрят ТВ-3 и из чувства патриотизма. Недавно стало известно, что новосибирский актер Дмитрий Савин снялся сразу в 3 криминальных сериалах, в том числе и в эпизодах проекта «Слепая» на ТВ-3. 

Наталья Гредина
фото с сайта kinopoisk.ru

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