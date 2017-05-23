Изнывающие от жары новосибирцы открыли пляжный сезон

В Новосибирск хлынула жара — и соскучившиеся по теплу и солнцу горожане вышли загорать на городской пляж. Тепло к сибирякам пришло неожиданно — еще 17 мая в городе выпал снег, который пару дней пролежал на дачных участках, но к выходным потеплело до +23 градусов. Сегодня же термометры и вовсе показывали 30 градусов жары.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Во вторник, 23 мая, температура воздуха поднялась до пока рекордных 30 градусов, и новосибирцев потянуло поближе к воде. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил на городском пляже «Наутилус» около 50 отдыхающих — многие из них переоделись в купальники и грелись на песке, а кто-то даже успел поиграть в волейбол.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Кстати, на этой неделе стало известно, что с 16 июня автомобили и общественный транспорт не смогут останавливаться на подъездной дороге к городскому пляжу на левом берегу — для безопасности.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Купаться в Оби пока тоже запрещено — на берегу стоит гордая табличка. Работа спасателей по проверке безопасности мест купания еще не закончена — еще нужно обследовать дно водоемов и суши. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Мэрия даже составила список 35 самых опасных мест для купания — там будут дежурить 30 городских спасателей и 80 сезонных матросов-спасателей, которых начали набирать в начале апреля. Новоиспеченные спасатели приступили к работе уже 15 мая. 


Фото vk.com/mass54
Фото vk.com/mass54


В прошлом году первый пляж заработал 11 июня — это был пляж «У моря Обского», расположенного в Советском районе. Официально пляж «Наутилус» открылся в прошлом году 16 июня.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Жара в Новосибирске скоро стихнет — уже с четверга, 25 мая, температурный фон понизится из-за ветров с Северного Урала. В ночь на 25 мая будет 3–8 градусов, а местами по северо-западу области возможны заморозки до –2. Днем будет в основном 12–17 градусов, но по югу — до 22 градусов. 


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Однако, несмотря на резкие перемены погоды, синоптики радуют — третья декада мая все равно ожидается выше нормы на 1–2 градуса. Средняя температура воздуха составит от 12 до 16 градусов тепла. 

Мария Шевлягина

Прочтений: 2613
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено