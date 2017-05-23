Изнывающие от жары новосибирцы открыли пляжный сезон

В Новосибирск хлынула жара — и соскучившиеся по теплу и солнцу горожане вышли загорать на городской пляж. Тепло к сибирякам пришло неожиданно — еще 17 мая в городе выпал снег, который пару дней пролежал на дачных участках, но к выходным потеплело до +23 градусов. Сегодня же термометры и вовсе показывали 30 градусов жары.





Фото Александра Ощепкова





Во вторник, 23 мая, температура воздуха поднялась до пока рекордных 30 градусов, и новосибирцев потянуло поближе к воде. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил на городском пляже «Наутилус» около 50 отдыхающих — многие из них переоделись в купальники и грелись на песке, а кто-то даже успел поиграть в волейбол.





Фото Александра Ощепкова





Кстати, на этой неделе стало известно, что с 16 июня автомобили и общественный транспорт не смогут останавливаться на подъездной дороге к городскому пляжу на левом берегу — для безопасности.







Фото Александра Ощепкова





Купаться в Оби пока тоже запрещено — на берегу стоит гордая табличка. Работа спасателей по проверке безопасности мест купания еще не закончена — еще нужно обследовать дно водоемов и суши.







Фото Александра Ощепкова





Мэрия даже составила список 35 самых опасных мест для купания — там будут дежурить 30 городских спасателей и 80 сезонных матросов-спасателей, которых начали набирать в начале апреля. Новоиспеченные спасатели приступили к работе уже 15 мая.







Фото vk.com/mass54





В прошлом году первый пляж заработал 11 июня — это был пляж «У моря Обского», расположенного в Советском районе. Официально пляж «Наутилус» открылся в прошлом году 16 июня.







Фото Александра Ощепкова





Жара в Новосибирске скоро стихнет — уже с четверга, 25 мая, температурный фон понизится из-за ветров с Северного Урала. В ночь на 25 мая будет 3–8 градусов, а местами по северо-западу области возможны заморозки до –2. Днем будет в основном 12–17 градусов, но по югу — до 22 градусов.







Фото Александра Ощепкова





Однако, несмотря на резкие перемены погоды, синоптики радуют — третья декада мая все равно ожидается выше нормы на 1–2 градуса. Средняя температура воздуха составит от 12 до 16 градусов тепла.